 Після першої атаки росіяни ще двічі вдарили по потягу «Київ — Миколаїв»

  • середа

    16 вересня, 2026

  • 18.8°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 16 вересня , 2026 середа

  • Миколаїв • 18.8° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Інциденти 10:23, 16 вересня, 2026

Після першої атаки росіяни ще двічі вдарили по потягу «Київ — Миколаїв»

Російські війська 16 вересня тричі атакували пасажирський поїзд №122 сполученням «Київ — Миколаїв». Внаслідок атак ніхто не постраждав.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Першу атаку росіяни здійснили ударним безпілотником на ділянці маршруту між Новим Бугом та Баштанкою. Завдяки своєчасному реагуванню та евакуації пасажирів і працівників поїзда вдалося уникнути постраждалих.

Реклама

Після цього ворог ще двічі атакував той самий потяг. За даними ОВА, дві наступні атаки відбулися протягом двох з половиною годин після першого удару. Постраждалих також немає.

Після першої атаки Миколаївська ОВА, Баштанська РВА та «Укрзалізниця» організували подальше перевезення 168 пасажирів до Миколаєва. До роботи долучилися рятувальники ДСНС та органи місцевого самоврядування.

Внаслідок атак уламками також пошкодило повітряну лінію електропередач. Без електропостачання залишилися 18 населених пунктів — загалом 3628 абонентів. Наразі енергетики працюють над відновленням світла.

Зазначимо, що про атаку стало відомо вранці з повідомлення «Укрзалізниці».

Нагадаємо, 25 серпня на Миколаївщині безпілотник влучив у приміський поїзд. Пасажири та члени локомотивної бригади не постраждали.

Через безпекову ситуацію з 26 серпня тимчасово змінили рух приміських поїздів на ділянці Миколаїв-Вантажний — Долинська, що з’єднує Миколаївщину з Кіровоградщиною.

27 серпня через обстріли по всій країні низка пасажирських потягів «Укрзалізниці» рухалась зі значними затримками від графіка. Зокрема потяг Одеса — Київ відставав на понад 15 годин, а пасажирів 6 разів евакуйовували з рейсу.

6 вересня Нацполіція опублікувала фотографії з місця атаки російських військ на пасажирський потяг «Миколаїв — Херсон» у Чорнобаївці Херсонської області. На світлинах видно пошкоджені внаслідок удару тепловози.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

Останні новини про: Миколаївська ОВА

Після атаки РФ на Миколаїв госпіталізували дворічну дівчинку: її стан стабільний
«Культура виконання просто варварська», — Сєнкевич розкритикував роботи підрядників Миколаївської ОВА
Росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами», «Молнією» та «Ланцетом»: є пошкодження
Реклама
Читайте також:
новини
«Загроза життю та здоров'ю», — міськрада Південноукраїнська просить владу не закривати пологові відділення у громадах

Юлія Лук’яненко
новини
Верховна Рада звільнила генпрокурора Кравченка

Юлія Лук’яненко
новини
Сєнкевич доручив якнайшвидше підготувати ділянки під модульні будинки для переселенців у Миколаєві

Альона Коханчук
новини
Підлітки збираються в аварійній будівлі під Миколаєвом, попри заборону

Юлія Лук’яненко
новини
У Єланці депутати відклали питання проєктування мереж для підведення води

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївська ОВА

Росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами», «Молнією» та «Ланцетом»: є пошкодження
«Культура виконання просто варварська», — Сєнкевич розкритикував роботи підрядників Миколаївської ОВА
Після атаки РФ на Миколаїв госпіталізували дворічну дівчинку: її стан стабільний

Росіяни вдарили дроном по поїзду «Київ — Миколаїв»: пасажирів та екіпаж евакуювали

Аліса Мелікадамян

Збитки довкіллю через російську агресію зросли на ₴33 млрд за тиждень

Україна випробувала перехоплювач для російських реактивних дронів, — Зеленський

У Миколаєві поліція викрила шахрайський call-центр