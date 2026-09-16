Після першої атаки росіяни ще двічі вдарили по потягу «Київ — Миколаїв»

Російські війська 16 вересня тричі атакували пасажирський поїзд №122 сполученням «Київ — Миколаїв». Внаслідок атак ніхто не постраждав.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Першу атаку росіяни здійснили ударним безпілотником на ділянці маршруту між Новим Бугом та Баштанкою. Завдяки своєчасному реагуванню та евакуації пасажирів і працівників поїзда вдалося уникнути постраждалих.

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Після цього ворог ще двічі атакував той самий потяг. За даними ОВА, дві наступні атаки відбулися протягом двох з половиною годин після першого удару. Постраждалих також немає.

Після першої атаки Миколаївська ОВА, Баштанська РВА та «Укрзалізниця» організували подальше перевезення 168 пасажирів до Миколаєва. До роботи долучилися рятувальники ДСНС та органи місцевого самоврядування.

Внаслідок атак уламками також пошкодило повітряну лінію електропередач. Без електропостачання залишилися 18 населених пунктів — загалом 3628 абонентів. Наразі енергетики працюють над відновленням світла.

Зазначимо, що про атаку стало відомо вранці з повідомлення «Укрзалізниці».

Нагадаємо, 25 серпня на Миколаївщині безпілотник влучив у приміський поїзд. Пасажири та члени локомотивної бригади не постраждали.

Через безпекову ситуацію з 26 серпня тимчасово змінили рух приміських поїздів на ділянці Миколаїв-Вантажний — Долинська, що з’єднує Миколаївщину з Кіровоградщиною.

27 серпня через обстріли по всій країні низка пасажирських потягів «Укрзалізниці» рухалась зі значними затримками від графіка. Зокрема потяг Одеса — Київ відставав на понад 15 годин, а пасажирів 6 разів евакуйовували з рейсу.

6 вересня Нацполіція опублікувала фотографії з місця атаки російських військ на пасажирський потяг «Миколаїв — Херсон» у Чорнобаївці Херсонської області. На світлинах видно пошкоджені внаслідок удару тепловози.