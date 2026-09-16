 Після ударів по потягах на Миколаївщині та в Ковелі Зеленський закликав посилити санкції проти РФ

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Головна Новини Політика 11:40, 16 вересня, 2026

Після ударів по потягах на Миколаївщині та в Ковелі Зеленський закликав посилити санкції проти РФ

Володимир Зеленський. Фото: Zelenskiy, TelegramВолодимир Зеленський. Фото: Zelenskiy, Telegram

На тлі атак по цивільній та критичній інфраструктурі України президент Володимир Зеленський закликав не послаблювати санкційний тиск на Росію.

Про це він написав у своїх соцмережах.

Зокрема він прокментував ранковий удар FPV-дроном по маршрутці біля Нікополя. Внаслідок удару загинули п’ятеро людей, ще семеро отримують медичну допомогу.

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Також росіяни вдарили по локомотиву пасажирського потяга на Миколаївщині. Внаслідок атаки пошкоджені залізнична станція та тепловоз. Майже 170 пасажирів евакуювали, постраждалих немає.

Крім того, російські військові атакували електровоз у Ковелі. Під обстрілами також перебували Херсонщина, Донеччина та Полтавщина.

— Коли кожного дня відбуваються такі жорстокі російські вбивства, важливо, щоб санкційні кроки у відповідь на війну були сильними. Не час послаблювати тиск. Час робити все, щоб дипломатія спрацювала завдяки силі, — заявив Володимир Зеленський.

Він також згадав законопроєкт сенатора США Ліндсі Грема, який зараз розглядають у Конгресі США, та обговорення в ЄС щодо продовження санкцій проти Росії.

Зазначимо, що про атаку на поїзд стало відомо вранці з повідомлення «Укрзалізниці».

Пізніше у Миколаївській ОВА розповіли, що російські війська тричі атакували пасажирський поїзд №122 сполученням «Київ — Миколаїв». Внаслідок атак ніхто не постраждав.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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