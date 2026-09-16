Після ударів по потягах на Миколаївщині та в Ковелі Зеленський закликав посилити санкції проти РФ

Володимир Зеленський. Фото: Zelenskiy, Telegram

На тлі атак по цивільній та критичній інфраструктурі України президент Володимир Зеленський закликав не послаблювати санкційний тиск на Росію.

Про це він написав у своїх соцмережах.

Зокрема він прокментував ранковий удар FPV-дроном по маршрутці біля Нікополя. Внаслідок удару загинули п’ятеро людей, ще семеро отримують медичну допомогу.

Реклама

Також росіяни вдарили по локомотиву пасажирського потяга на Миколаївщині. Внаслідок атаки пошкоджені залізнична станція та тепловоз. Майже 170 пасажирів евакуювали, постраждалих немає.

Крім того, російські військові атакували електровоз у Ковелі. Під обстрілами також перебували Херсонщина, Донеччина та Полтавщина.

— Коли кожного дня відбуваються такі жорстокі російські вбивства, важливо, щоб санкційні кроки у відповідь на війну були сильними. Не час послаблювати тиск. Час робити все, щоб дипломатія спрацювала завдяки силі, — заявив Володимир Зеленський.

Він також згадав законопроєкт сенатора США Ліндсі Грема, який зараз розглядають у Конгресі США, та обговорення в ЄС щодо продовження санкцій проти Росії.

Зазначимо, що про атаку на поїзд стало відомо вранці з повідомлення «Укрзалізниці».

Пізніше у Миколаївській ОВА розповіли, що російські війська тричі атакували пасажирський поїзд №122 сполученням «Київ — Миколаїв». Внаслідок атак ніхто не постраждав.