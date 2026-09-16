У Миколаєві ще з’ясовують, чи пов’язане просідання ґрунту в «Серці міста» з аварією на дюкері в Соляних

У сквері «Серце міста» у лютому просів ґрунт і пошкодилась плитка. Фото: МикВісті

У Миколаєві поки не встановили точну причину просідання ґрунту та тротуарної плитки в сквері «Серце міста» (Манганарівський сквер). В обласній військовій адміністрації припускають, що це могло статися через витік води з водогону після аварії на дюкері, однак причину ще з’ясовують.

Про це йдеться у відповіді департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА на запит «МикВісті».

Нагадаємо, що ще у лютому у сквері «Серце міста» в Миколаєві після морозів просів ґрунт і пошкодилась тротуарна плитка. Аварійну ділянку не відновили. Як виявилось це може бути пов’язано з протіканням водогону під землею.

Йдеться про водогін діаметром 600 міліметра на вулицях Садовій та Набережній від вулиці Нікольської до річки Інгул. Департамент ОВА є замовником його будівництва. Роботи на об’єкті виконували у 2023–2024 роках, а загальна вартість виконаних робіт і послуг становила 40,1 мільйона гривень.

У 2024 році будівельні роботи завершили та провели гідравлічні випробування водогону на герметичність. Відповідний акт підписали представники підрядної організації та МКП «Миколаївводоканал».

В ОВА зазначили, що після аварії на дюкері, який проходить через Інгул міг статись витік.

«Ймовірно, що після випробувань, через аварію на дюкері, який проходить через річку Інгул, сталися витоки води з трубопроводу водогону. Це спричинило просідання ґрунту та плитки на території Манганаріївського скверу в місті Миколаєві», — зазначають в департаменті містобудування.

Щоб з’ясувати причини та зафіксувати пошкодження, департамент провів комісійне обстеження водогону. Наразі там ще встановлюють фактори, які могли призвести до просідання.

Водночас частину тротуарного покриття на розі вулиць Інженерної та Вадима Благовісного зі сторони скверу вже відновили.

Стан частково відновленої ділянки станом на вересень 2026 року. Фото: МикВісті

Стан частково відновленої ділянки станом на вересень 2026 року. Фото: МикВісті

Також в ОВА повідомили, що вживають заходів для усунення недоліків на іншій пошкодженій ділянці водогону.

«Після встановлення причин, які могли спричинити дану ситуацію, усунення недоліків та отримання документів про відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та підтвердження його готовності до експлуатації об’єкт буде передано балансоутримувачу МКП «Миколаївводоканал»», — зазначили у департаменті містобудування.

Відповідь департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА на запит «МикВісті»

Відповідь департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА на запит «МикВісті»

Аварія на дюкері в Соляних

Як відомо, у Миколаєві через аварію на водогоні 11 січня припинили водопостачання в мікрорайонах Соляні, Північний та Тернівка. Для забезпечення людей водою залучали спеціальні тролейбуси.

Пізнішу у «Миколаївводоканалі» казали, що строки експлуатації дюкеру вже завершилися, тому потрібен не простий ремонт. За попередньою оцінкою, необхідна була заміна близько 190 метрів труби діаметром 350 міліметрів по дну річки.

Мер Олександр Сєнкевич повідомив, що дюкер планують «підлатати» за 4 мільйони гривень. Втім, це буде лише тимчасове розв'язання проблеми, казав він.

Повну реконструкцію ж нового дюкера через річку Інгул оцінили майже у 47 мільйонів гривень.

Відновити водопостачання вдалось 15 січня компанії «ВіК-Технології» разом з комунальним підприємством «Миколаївводоканал». Загалом на ремонтні роботи витратили близько одного мільйона гривень.

Пізіше керівник компанії «ВіК-Технології» Олександр Жак заявив, що ще з 2017 року пропонував відремонтувати аварійний дюкер у мікрорайоні Соляні, однак протягом кількох років не міг отримати підряд.

Також у «Миколаївводоканалі» відкинули можливі ризики повторних аварій на дюкері у мікрорайоні Соляні.