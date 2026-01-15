Бізнесмен заявив, що з 2017 року 6 разів намагався отримати підряд на ремонт дюкера у Соляних

Працівники компанії «ВіК-Технології» разом з водоканалом ліквідовують аварію на дюкері в Соляних. Фото: міськрада

Керівник компанії «ВіК-Технології» Олександр Жак заявив, що ще з 2017 року пропонував відремонтувати аварійний дюкер у мікрорайоні Соляні, однак протягом кількох років не міг отримати підряд.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook після відновлення водопостачання в мікрорайонах Соляні, Північний та Тернівка, до робіт з якого долучили його підприємство.

За словами бізнесмена, перша спроба реконструкції дюкера відбулася у 2017 році, коли замовником робіт виступав «Миколаївводоканал». Очікувана вартість проєкту тоді становила 28,5 мільйонів гривень, а пропозиція компанії «ВіК-Технології», за його словами, була на 20% дешевшою. Протягом 2,5 років, як стверджує підприємець, провели 6 тендерів, у яких компанію щоразу відхиляли.

— Ще у 2017 році розпочалась перша спроба реконструкції дюкера. Тоді замовником виступив «Миколаївводоканал». Наша ціна була на 20% меншою. На той час очікувана вартість була 28,5 мільйонів гривень. Було проведено 6 тендерів протягом 2,5 років. Весь цей час «ВіК-Технології» боролась за справедливість. По кожному тендеру замовник прописував «фішки», безпідставно відхиляв нас і намагався призначити переможцем «свого» підрядника. Кожен раз ми йшли до АМКУ (Антимонопольний комітет, - прим.), оскаржували дії замовника. І з 6-го разу ми перемогли! Але замовник скасував тендер, посилаючись на відсутність фінансування! — написав Олександр Жак.

Друга спроба реконструкції дюкера, за словами Олександра Жака, відбулася у 2023 році. Цього разу замовником виступив департамент містобудування та архітектури Миколаївської обласної військової адміністрації. Проєкт увійшов до переліку 12 об’єктів, на які держава виділила 1,2 мільярда гривень.

— Друга спроба відновити дюкер — замовником виступив департамент містобудування та архітектури МОВА (Миколаївська ОВА, - прим.) у 2023 році. Про завищення цін, «фішки» на тендерах багато вже розповідалось. Держаудит встановив факти порушення законодавства по всіх проєктах, прокуратура у суді вимагала розірвання договорів тощо. Та й дюкер так і лишився з дірками. Сьогодні вартість по чинному проєкту реконструкції — 47 мільйонів гривень. Корупція породжує рукожопіє! — розказав Олександр Жак.

Після того як витоки стали критичними та вода перестала доходити до споживачів, ремонт провели в терміновому режимі. За майже 2 доби бригади компанії «ВіК-Технології» та «Миколаївводоканалу» замінили 260 метрів трубопроводу методом «труба в трубі».

11 січня у Миколаєві через аварію на водогоні припинили водопостачання в мікрорайонах Соляні, Північний та Тернівка.

У «Миколаївводоканалі» повідомили, що строки експлуатації дюкера, через який здійснюється подача води, вже завершилися, тому мова йде не про звичайний ремонт. Труба розташована на глибині близько 10 метрів під шаром мулу, що суттєво ускладнювало виконання робіт.

Як відомо, ще у 2017 році виконком міської ради погодив наміри «Миколаївводоканалу» відремонтувати дюкер через річку Інгул. Тоді повідомлялося, що дюкер працює на межі можливостей і у разі його відмови Соляні можуть залишитися без водопостачання. Проте роботи тоді не розпочали.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пояснив, що аварійний дюкер у мікрорайоні Соляні у Миколаєві, через який без води лишились більше 40 тисяч містян, не ремонтували через брак коштів і відсутність «екстремальної потреби».

Для ліквідації аварії у місті провели роботи з санації старої труби. Водночас повна реконструкція дюкера через річку Інгул, за оцінками фахівців, коштувала б майже 47 мільйонів гривень.

14 січня у Миколаєві завершили аварійні ремонтні роботи на дюкері. Після цього розпочалося поетапне відновлення водопостачання для мешканців мікрорайонів Соляні, Північний та Тернівка.