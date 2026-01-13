Сєнкевич: Дюкер в Соляних «підлатають», але це тимчасове рішення

Олександр Сєнкевич під час звіту за діяльність у 2025 році. Фото: МикВісті

Дюкер у мікрорайоні Соляні, через аварію на якому три мікрорайони Миколаєва залишилися без водопостачання, планують «підлатати» за 4 мільйони гривень. Втім, це буде лише тимчасове вирішення проблеми.

Про це під час звіту за діяльність упродовж 2025 року заявив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, повідомляє кореспондент «МикВісті».

Нагадаємо, раніше в КП «Миколаївводоканал» повідомляли, що ремонт аварійного дюкера триватиме до 18 січня. Повна реконструкція коштуватиме близько 46,9 мільйона гривень.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

На уточнювальне запитання журналістів Олександр Сєнкевич пояснив, що сума у 47 мільйонів гривень передбачає прокладання нового дюкера через річку Інгул. Наразі ж виконуються лише аварійні роботи із санації існуючої труби, вартість яких обійдеться у близько 4 мільйонів гривень.

— Ми використаємо ті матеріали, які в нас є. Сьогодні просто проведуть санацію по цьому дюкеру технічним засобом, умовно кажучи, відремонтують наявну трубу. Оскільки вона знаходиться на глибині 10 метрів під мулом, то якусь поставити «заплатку» наразі не є можливим. Зараз там уже відбуваються роботи з санації цього дюкера, — пояснив мер.

Нагадаємо, у Миколаєві через аварію на водогоні 11 січня припинили водопостачання в мікрорайонах Соляні, Північний та Тернівка.

Пізніше у «Миколаївводоканалі» уточнили, що строки експлуатації дюкеру вже завершилися, тому мова йде не про простий ремонт.

Читайте також статтю «МикВісті» «Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?»