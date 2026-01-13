«Не було екстремальної потреби», — Сєнкевич про те, чому 10 років не ремонтувався дюкер у Соляні

Аварійний дюкер у мікрорайоні Соляні у Миколаєві, через який без води лишились більше 40 тисяч містян, не ремонтували через брак коштів і відсутність «екстремальної потреби».

Про це заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у коментарі «МикВісті» під час звіту про свою діяльність за 2025 рік.

Як відомо, ще у 2017 році виконком міської ради погодив наміри «Миколаївводоканалу» відремонтувати дюкер через річку Інгул. Тоді повідомлялося, що дюкер працює на межі можливостей і у разі його відмови Соляні можуть залишитися без водопостачання. Проте роботи тоді не розпочали.

За словами мера, проєкт реконструкції дюкера через річку Інгул був розроблений і пройшов експертизу. Його вартість оцінювали приблизно у 50 мільйонів гривень. Однак коштів на реалізацію проєкту ні в державному, ні в міському бюджеті знайти не вдалося.

— Проєкт розроблений, він пройшов експертизу, але фінансування на 50 мільйонів ми поки не могли знайти. Цей проєкт ми розробляли на рівні області, область взяла цей проєкт в роботу в рамках відновлення магістральних трубопроводів, але грошей їм не знайшли в державі для цього, і ми назад взяли цей проєкт відновлення міста і перевели його зараз в DRC. Ми продовжуємо цю роботу. Вона тривала у нас останні два роки. Ми підійшли до того, що цей проєкт взяли на розгляд DRC, для того, щоб прокласти нову трубу, ми зараз у цьому процесі, – сказав він.

Наразі у місті проводять аварійні роботи з санації старої труби, яка знаходиться на глибині близько 10 метрів під шаром мулу. Повна реконструкція нового дюкера через річку Інгул оцінюється майже у 47 мільйонів гривень.

Також мер пояснив, що раніше ситуацію з дюкером не вважали екстремальною. За його словами, ремонт планували провести у 2022 році, однак після початку повномасштабної війни у місті з’явилися більш критичні проблеми з водопостачанням, на які й спрямували основні кошти.

— Чому не розглядали можливість фінансування з міського бюджету? — запитала журналістка Катерина Середа. — Тому що 50 мільйонів це великі кошти, особливо зараз,— відповів Олександр Сєнкевич. — Для трьох мікрорайонів? — запитала журналістка Катерина Середа. — Скажемо так, потреби екстремальної не було, але ми розглядали можливість фінансування з інших джерел, — відповів Олександр Сєнкевич.

Олександр Сєнкевич додав, що нинішня аварія показала реальні ризики, пов’язані зі станом дюкера, і тепер місто активніше шукає фінансування, зокрема за участі міжнародних партнерів.

— А чому ви кажете, що потреби не було, оскільки ще у 2017-му році казали про критичний стан цього дюкеру і яка я розумію, що друга труба уже давно не функціонувала? — запитала журналістка Катерина Середа. — Саме так. Річ у тому, що ми планували його відремонтувати ще у 2022 році, проєкт ще розроблявся. Але, з початком війни і з початком того, які у нас почались проблеми з водопостачанням в місті, то у нас виявились більш слабкі місця. Тому направляли кошти туди. Зараз, власне, ми показали, вам те, що це не просто проєкт розвитку, а ця співпраця відкрила очі всім, хто був задіяний в цьому процесі, що це не просто бажання міського голови, оновити якісь труби, а що це реально серйозна проблема. Ми, скажемо так, шукали кошти, і зараз сподіваємося, що ця допомога буде прискорена, — відповів Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, у Миколаєві через аварію на водогоні 11 січня припинили водопостачання в мікрорайонах Соляні, Північний та Тернівка.

Пізніше у «Миколаївводоканалі» уточнили, що строки експлуатації дюкеру вже завершилися, тому мова йде не про простий ремонт.