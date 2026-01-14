 У Миколаєві завершили аварійні роботи на дюкері в Соляних

У Миколаєві завершили аварійні роботи на дюкері в Соляних

Ремонт на дюкері. Фото: Олександр СєнкевичРемонт на дюкері. Фото: Олександр Сєнкевич

У Миколаєві завершили аварійні ремонтні роботи на дюкері в мікрорайоні Соляні. Наразі триває поетапне відновлення водопостачання для мешканців мікрорайонів Соляні, Північний та Тернівка.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич на своїй сторінці в Telegram.

За його словами, подача води відбуватиметься поступово, тому мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

— Дякую працівникам «Миколаївводоканал», компанії «ВІК Технології», КП «Миколаївелектротранс», «ПІЛОТ», «Миколаївоблтеплоенерго» та всій своїй команді — за професіоналізм та відповідальність. Кожен з вас робив надважливу роботу, — написав він.

Нагадаємо, у Миколаєві через аварію на водогоні 11 січня припинили водопостачання в мікрорайонах Соляні, Північний та Тернівка.

Пізніше у «Миколаївводоканалі» уточнили, що строки експлуатації дюкеру вже завершилися, тому мова йде не про простий ремонт.

У місті провели аварійні роботи з санації старої труби, яка знаходиться на глибині близько 10 метрів під шаром мулу. Повна реконструкція ж нового дюкера через річку Інгул оцінюється майже у 47 мільйонів гривень.

При цьому раніше повідомлялось, що аварійний дюкер у мікрорайоні Соляні у Миколаєві, через який без води лишились більше 40 тисяч містян, не ремонтували через брак коштів і відсутність «екстремальної потреби».

