 У Миколаєві за ₴25,2 млн планують відремонтувати 360 метрів каналізаційного колектора

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Головна Новини Самоврядування 10:30, 16 вересня, 2026

У Миколаєві за ₴25,2 млн планують відремонтувати 360 метрів каналізаційного колектора

Ремонт мереж водоканалу. Фото для ілюстрації з архіву «МикВісті»Ремонт мереж водоканалу. Фото для ілюстрації з архіву «МикВісті»

У Миколаєві планують відремонтувати 360 метрів самопливного каналізаційного колектора на вулиці Ігоря Бедзая — від 5-ї до 3-ї Слобідської. На роботи готові витратити 25,2 мільйона гривень.

Відповідний тендер оголосило міське комунальне підприємство «Миколаївводоканал», пишуть «МикВісті». Завершити ремонт мають до 30 листопада 2026 року.

За технічним завданням, на ділянці прокладуть 360 метрів нового каналізаційного трубопроводу діаметром 600 міліметрів та перевірять його на герметичність. Також передбачено облаштування каналізаційних колодязів.

Оскільки колектор проходить під дорогою, під час ремонту частково розберуть асфальт і щебеневу основу. Роботи проводитимуть по одній половині проїзної частини, поки іншою зможе рухатися транспорт.

Нагадаємо, у Миколаєві відремонтують 115 метрів каналізаційного колектора біля ринку «Штрасе» на Намиві, де ще у лютому 2025 року стався обвал труби. Вартість робіт становить близько 7,5 мільйона гривень, а розпочати їх планують до кінця вересня.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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