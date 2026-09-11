У Миколаєві планують замінити близько 11 км водопровідних труб: оголосили міжнародний тендер

Заміна труб у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві планують замінити близько 11 кілометрів сталевих водопровідних труб за гроші Європейського банку реконструкції та розвитку.

Про це йдеться в оголошенні про закупівлю на платформі електронних закупівель ЄБРР, пишуть «МикВісті».

Роботи розділили на три ділянки. На першій планують замінити близько 5,5 кілометра труб, на другій — 3,5 кілометра, ще близько 2 кілометрів — на третій.

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Закупівлю проводять через відкритий одноетапний тендер. Участь у ньому можуть брати компанії з різних країн, якщо тендерною документацією не передбачені окремі обмеження.

Подати пропозиції можна до 19 жовтня 2026 року. Вартість майбутніх робіт в оприлюдненому оголошенні не вказана.

Фінансувати заміну водопроводів планують коштом позики або гранту Європейського банку реконструкції та розвитку. Закупівля є частиною проєкту «Аварійне водопостачання в Миколаєві».

Нагадаємо, КП «Миколаївводоканал» разом із підрядними організаціями вже оновило близько 15 кілометрів водопровідних мереж. Наразі щомісяця комунальники замінюють понад два кілометри.

Після того, як росіяни пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, місто кілька років отримувало воду з резервного джерела, що має підвищений вміст солей. Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. У «Миколаївводоканалі» повідомляли, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо.