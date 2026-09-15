Монтавон звільнилася з наглядової ради водоканалу: обов'язкове декларування створило ризики для її родини

Ганна Монтавон залишає наглядову раду МКП «Миколаївводоканал». Скриншот з відео

Голова наглядової ради МКП «Миколаївводоканал» Ганна Монтавон подала заяву про звільнення. Серед причин вона назвала українські вимоги до декларування, які, за її словами, створюють ризики для приватності її родини.

Про це Ганна Монтавон написала на своїй сторінці у Facebook.

Заяву про вихід із наглядової ради за власним бажанням Ганна Монтавон подала 10 вересня. Головою ради її обрали у вересні 2025 року на один рік. Уже 16 вересня мають обрати нового голову, після чого Ганна Монтавон планує передати справи та завершити роботу.

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Головною причиною звільнення Ганна Монтавон назвала питання приватності та безпеки своєї родини. За її словами, українські вимоги до декларування можуть призвести до розкриття інформації про членів сім'ї, які не мають стосунку до її роботи в Україні.

— Чому я виходжу саме зараз? Є кілька причин. Перша і найважливіша — приватність і безпека моєї сім’ї. Українське законодавство щодо декларування створює для мене неприйнятний ризик розкриття приватної інформації членів сім’ї, які не мають жодного стосунку до моєї роботи в Україні. Крім того, виникає правовий конфлікт із законодавством ЄС щодо права на приватність, особливо, малолітніх дітей. Для мене це принципова межа, — написала Ганна Монтавон.

Водночас Ганна Монтавон зазначила, що декларацію за 2025 рік уже подала. Вона наголосила, що не намагалася приховувати свої доходи чи майно, однак надалі не готова ставити приватність родини в залежність від своєї роботи в Україні.

Ще однією причиною Ганна Монтавон назвала нові міжнародні професійні зобов'язання. Через брак часу та поїздки до Азії і США вона, за її словами, більше не зможе повноцінно виконувати обов'язки члена наглядової ради.

Також Ганна Монтавон заявила, що після року роботи побачила проблеми у нинішній системі корпоративного управління комунальними підприємствами.

— Третя причина — мій досвід першого року показав, що наявна модель корпоративного управління в комунальному секторі потребує подальшого інституційного доопрацювання: чіткішого процесу запуску роботи ради, зрозумілих процедур входу і виходу членів рад, належного правового супроводу, політики власності, страхування відповідальності та ясного розмежування ролей між власником, Наглядовою радою і менеджментом, – написала вона.

При цьому Ганна Монтавон заявила, що за рік наглядовій раді вдалося запустити «важливі процеси нового управління підприємством» та отримати перші результати. Які саме результати, у своєму дописі Ганна Монтавон не уточнила.

Як створювали наглядову раду «Миколаївводоканалу»

«Миколаївводоканал» став першим комунальним підприємством Миколаєва, де запрацювала наглядова рада. Рішення про створення наглядових рад на міських КП ухвалили у 2024 році в межах реформи корпоративного управління.

Наглядова рада має контролювати стратегічну роботу підприємства, затверджувати ключові управлінські рішення та фінансові плани, а також оцінювати роботу керівництва. При цьому вона не повинна втручатися у щоденну роботу підприємства.

Конкурс на посади незалежних членів наглядової ради «Миколаївводоканалу» оголосили у січні 2025 року, а 29 травня депутати Миколаївської міської ради затвердили її склад.

До наглядової ради увійшли п’ятеро людей: Андрій Гайдуцький, Андрій Єфімов, Сергій Шкляр, Бйорн Кааре Єнсен та Ганна Монтавон. У вересні 2025 року Ганну Монтавон обрали головою наглядової ради строком на один рік.

Від неподаної декларації до звільнення

Нагадаємо, питання декларування членів наглядової ради «Миколаївводоканалу» вже ставало причиною публічної суперечки. У травні 2026 року поліція відкрила кримінальне провадження через неподання декларацій членами наглядової ради підприємства. На той момент у реєстрі НАЗК не було декларацій Ганни Монтавон та Бйорна Кааре Єнсена. Про підозру у межах провадження нікому не повідомляли.

Ганна Монтавон тоді пояснювала, що не подала декларацію через рекомендацію радниці міського голови Юлії Мінчевої. Після відкриття кримінального провадження Ганна Монтавон також звернулася до міського голови Олександра Сєнкевича з вимогою усунути Юлію Мінчеву від питань корпоративного управління.

Юлія Мінчева заперечувала, що радила Ганні Монтавон не подавати декларацію. Вона пояснювала «МикВісті», що не давала таких офіційних чи письмових рекомендацій. За словами Юлії Мінчевої, під час неформальної розмови йшлося лише про те, що система декларування, наскільки їй було відомо, не мала англомовного інтерфейсу.

Водночас уповноважений «Миколаївводоканалу» з питань запобігання корупції Ігор Блошко повідомляв, що двічі офіційно нагадував членам наглядової ради про необхідність подати декларації. Після завершення строку декларування Ігор Блошко звернувся до правоохоронців.

Також для членів наглядової ради проводили окрему зустріч щодо декларування. На ній пояснювали строки подання декларацій та відповідальність за порушення вимог законодавства. Із п'яти членів ради на зустріч прийшли троє. Ганни Монтавон та Бйорна Кааре Єнсена серед них не було.

У липні Ганна Монтавон заявила, що після відкриття кримінального провадження залишилася «сам на сам» із ситуацією та була змушена самостійно наймати адвокатів. При цьому Ганна Монтавон не заперечувала, що як член наглядової ради мала подати декларацію.

Тоді ж Ганна Монтавон розкритикувала загалом запуск наглядових рад у Миколаєві та назвала цей процес «хаотичним». Як один із прикладів вона згадувала наглядову раду «Агенції розвитку Миколаєва», семеро членів якої достроково склали повноваження. Ганна Монтавон стверджувала, що людей заздалегідь не попередили про необхідність декларування.

Міський голова Олександр Сєнкевич із такою оцінкою не погодився. Він заявив «МикВісті», що реформа корпоративного управління у Миколаєві відбувається системно, а проблеми під час її впровадження назвав «робочими моментами».