Депутати затвердили склад членів наглядової ради на КП «Миколаївводоканал»

Комунальне підприємство «Миколаївводоканал». Фото зі сторінок підприємства

У Миколаєві затвердили склад членів наглядової ради комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Рішення прийнято в ході чергової сесії Миколаївської міської ради у четвер, 29 травня, повідомляють «МикВісті».

Позаштатна радниця мера Юлія Мінчева доповіла депутатам, що попередньо була сформована конкурсна комісія, у яку увійшли голови профільних комісій міської ради Дмитро Іванов, Олена Кісельова та Федір Панченко, представники міжнародних партнерів, зокрема Якоб Торрільд Хансен, голова офісу Посольства Данії в Миколаєві тощо. Очолював комісію міський голова Олександр Сєнкевич.

Загалом до участі у конкурсі подалися 43 кандидати, з яких 6 були відхилені через конфлікт інтересів. З 37 кандидатів до співбесід допустили 14, із яких троє були обрані, а ще двох делегував міський голова.

До затвердженого переліку членів наглядової ради зокрема увійшли:

Андрій Гайдуцький, доктор економічних наук магістр міжнародних економічних відносин (КНУ ім. Т. Шевченка) та MBA зі спеціалізацією в стратегії й корпоративному управлінні (KDI School, Південна Корея). Андрій Єфімов, магістр банківської справи, має понад 20 років професійного досвіду у сфері фінансів, управління ризиками та корпоративного управління. Сергій Шкляр, доктор юридичних наук, спеціаліст з міжнародного права (Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка) та економіки підприємства. Бйорн Кааре Єнсен, європейський експерт у сфері управління водними ресурсами з майже 40-річним професійним і виконавчим досвідом. Ганна Монтавон, засновниця та керівниця Mykolaiv Water Hub, юристка з міжнародним досвідом, спеціалізується на водній інфраструктурі, державно-приватному партнерстві та правовій підтримці муніципального розвитку.

— Конкурс був безпрецедентний. Ніхто в Україні подібного відбору не проводив. У разі затвердження такого складу наглядової ради, перша зустріч буде з депутатським корпусом щодо окреслення очікувань від роботи. Також наглядова рада зобовʼязана щорічно звітувати депутатському корпусу, а також голова наглядової ради має звітувати і позачергово за поданням депутатів, — зазначила Юлія Мінчева.

Згідно інформації в проєкті рішення, щомісячна оплата праці члена наглядової ради становить 34 500 гривень, голови ради — 39 500 гривень.

Депутатський корпус підтримав сформований склад наглядової ради — 33 «за», один депутат утримався.

Наглядові ради для КП Миколаєва

Створення наглядових рад для комунальних підприємств Миколаєва анонсували на початку листопада 2024 року.

Передбачається, що наглядова рада має бути незалежним органом, який слідкуватиме за витратами та оцінюватиме ефективність управління ресурсами на підприємстві.

А першим підприємством, де запроваджують такий орган, став «Миколаївводоканал». У січні 2025 року розпочався конкурс на посади трьох незалежних членів наглядової ради КП.

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Хоча питання заробітної плати членів наглядових рад остаточно ще не вирішене, мер Миколаєва вже наводив досвід роботи наглядової ради на «Львівводоканалу». Там заробітна плата одного члена наглядової ради становить 4 тисячі гривень на годину, але не більше 42 тисяч гривень на місяць для кожного члена ради. А радниця міського голови вважає, що знайти 2,5 мільйонів гривень на утримання КП з бюджету міста «не є критичною витратою».

Редакція «МикВісті» запитала депутатів міської ради, що вони думають з приводу створення наглядових рад.

Депутат міської ради Артем Ільюк назвав це непоганою ідеєю. На його думку, створення наглядових рад має створити противагу позиції влади.

А депутатка міської ради від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська розкритикувала таку ініціативу. За її словами, ця ініціатива виглядає дивно і необґрунтовано, особливо на тлі збільшення витрат на утримання персоналу.

Водночас депутатка Єлизавета Трищанович підтримала ініціативу щодо створення наглядових рад. А депутат міської ради Сергій Кантор заявив, що не заперечує проти їх створення, однак лише за умови, що їх члени працюватимуть на безоплатній основі.

30 січня депутати внесли зміни до роботи наглядової ради комунального підприємства Миколаєва і розпочали процес формування складу наглядової ради лише КП «Миколаївводоканал».