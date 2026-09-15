Верховна Рада звільнила генпрокурора Кравченка

ВРУ звільнила генпрокурора Руслана Кравченка. Фото: Фокус

Верховна Рада України звільнила генпрокурора Руслана Кравченка. Нардепи віддали 317 голосів «за».

Рішення ухвалили на засіданні сьогодні, 15 вересня.

Під час голосування підтримали звільнення генпрокурора 317 нардепів, не голосували 23.

Скандал зі звільненням генпрокурора Кравченка

Вранці 14 вересня стало відомо, що генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що перед поданням у відставку підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. За його словами, він також підписав підозру особі, близькій до керівника САП Олександра Клименка. У ніч перед цим він виїхав за кордон.

У відповідь на це Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що дії Генерального прокурора Руслана Кравченка є продовженням «системної атаки» на незалежні антикорупційні органи.

Реагуючи на подібну заяву Руслана Кравченка, президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду підтримати рішення про звільнення генпрокурора.

Пізніше президент все ж відсторонив Руслана Кравченка від посади.

Що цьому передувало?

8 вересня генеральний прокурор України Руслан Кравченко подав заяву про відставку. Він назвав це свідомим політичним рішенням. Хоча ще 7 вересня генпрокурор заявляв, що самостійно подавати у відставку не планує. Він говорив, що готовий залишити посаду, якщо таке рішення ухвалять президент, Верховна Рада або його колеги.

Того ж дня «Українська правда» повідомляла про зустріч Володимира Зеленського з Русланом Кравченком та головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією. За інформацією видання, під час розмови мали визначити подальшу долю Руслана Кравченка на посаді генпрокурора.

Скандал виник після оприлюднення матеріалів операції «Карфаген». У записах фігурантів розслідування згадувався «Шеф», якого в Офісі генпрокурора пов’язували саме з Русланом Кравченком. Один із фігурантів справи — заступник начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергій Кропива. НАБУ підозрює його в організації групи, яка могла забезпечувати роботу шахрайських колцентрів.

Під час обрання Сергію Кропиві запобіжного заходу прокурор САП заявив, що він міг координувати ремонтні роботи у будинку, яким користується Руслан Кравченко в Козині.

Журналісти Bihus.Info з’ясували, що йдеться про будинок площею близько 300 квадратних метрів. За їхніми даними, офіційною власницею нерухомості є 73-річна жінка, а самого будинку немає в декларації генпрокурора. Руслан Кравченко пояснював, що орендує цей будинок. За його словами, приміщення потребувало доробок та налаштування обладнання, тому в цьому контексті й обговорювалися роботи майстрів, сигналізація та побутова техніка.