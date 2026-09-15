 Начальнику полігону ТПВ у Миколаєві вручили підозру через забруднення повітря: збитки — понад ₴700 тис.

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Головна Новини Правосуддя 11:36, 15 вересня, 2026

Начальнику полігону ТПВ у Миколаєві вручили підозру через забруднення повітря: збитки — понад ₴700 тис.

Чинний полігон ТПВ під Миколаєвом. Фото для ілюстрації з архів МикВістіЧинний полігон ТПВ під Миколаєвом. Фото для ілюстрації з архів МикВісті

У Миколаєві начальнику полігону твердих побутових відходів вручили про підозру через неналежне виконання службових обов’язків та забруднення атмосферного повітря. Через тривале горіння сміття збитки довкіллю могли перевищити 700 тисяч гривень.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції Миколаївської області.

Підозра була вручена 49-річному керівнику міського полігону комунального підприємства «Миколаївкомутранс».

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Слідство зазначає, що у вересні 2023 року на території полігону площею близько 3 тисяч квадратних метрів тривалий час горіли тверді побутові відходи. Пожежу протягом кількох годин ліквідовували рятувальники. Унаслідок горіння в атмосферне повітря потрапила наднормативна кількість забруднювальних речовин.

За даними «МикВісті», мова йде про Павла Прямкова. Попередньо, відходи збирали, перевозили, сортували та переробляли без необхідних дозвільних і облікових документів. Ці роботи проводили на території міського полігону твердих побутових відходів у межах села Велика Корениха.

Спеціалісти Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу оцінили завдані довкіллю збитки у понад 700 тисяч гривень. Розмір шкоди також підтвердила інженерно-екологічна експертиза, призначена в межах розслідування.

Чоловіку вручено підозру за частиною 1 статті 241 та частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України — за забруднення атмосферного повітря внаслідок порушення спеціальних правил та службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі, штраф та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, що термін експлуатації міського полігону твердих побутових відходів продовжено до 1 липня 2031 року. Це стало можливим завдяки співпраці з профільними інститутами.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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