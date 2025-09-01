У Миколаєві ще на 6 років продовжили срок використання міського сміттєзвалища

Миколаївський полігон твердих побутових відходів. Фото: архів «МикВісті»

Директор КП «Миколаївкомунтранс» Андрій Вецало повідомив, що термін експлуатації міського полігону твердих побутових відходів продовжено до 1 липня 2031 року. Це стало можливим завдяки співпраці з профільними інститутами.

Про це йде мова в статі «МикВісті» «Як в Миколаєві хочуть почати сортування сміття».

За його словами, спочатку полігон був розрахований на значно більші обсяги відходів, адже у Миколаєві працювали великі підприємства — ЧСЗ, миколаївський суднобудівний завод, швейні фабрики, лікеро-горілчані заводи. Але в 90-ті роки вони почали зникати, і навантаження на полігон зменшилося, що дало змогу подовжити термін його використання.

— За цей час ми повинні побудувати новий полігон. Кажемо: до 2030 року ми повинні звести новий об’єкт. Для цього потрібно зробити проєкт, визначити земельну ділянку. Уже зараз треба займатися пошуком землі, щоб замовляти проєкт. До кінця року ми очікуємо отримати проєкт рекультивації полігону, далі потрібно буде шукати кошти на рекультивацію та закриття старого полігону, — зазначив Андрій Вецало.

Чому Миколаївська міська рада розглядає будівництво сортувальної лінії

Питання будівництва сортувальної лінії для сміття в Миколаєві вперше піднімалася ще у 2019 році. Тоді колишній директор комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» Андрій Цизін оцінював потребу у фінансуванні у 10 мільйонів гривень, щоб продовжити термін роботи існуючого полігону твердих побутових відходів на 10 років.

— Сортувальна лінія коштує близько 4 мільйонів — це одна, а нам треба їх дві. З доставкою та проектами вийде близько 10 мільйонів гривень. Зараз розглядаємо питання щодо виробників: дивимося лінії, хто які умови дасть, — повідомляв Андрій Цизін.

У той же час мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявляв, що не бачить сенсу виділяти з міського бюджету 10 мільйонів гривень на будівництво лінії й вважав, що цим мають займатися інвестори. Він наголошував на необхідності прозорого конкурсу, який обере компанію для реалізації проєкту. Через три місяці мер уже анонсував можливість будівництва сортувальної лінії за кошти міського бюджету або інвесторів.

У 2019 році Миколаївська міська рада прийняла рішення № 56/66 про Міську цільову програму поводження з побутовими відходами, проте жодних заходів із будівництва сортувальної лінії, рекультивації існуючого полігону чи проектування нового полігону так і не реалізували. Публічної інформації про подальший стан проєкту практично не було.

У травні 2020 року Олександр Сєнкевич повідомляв, що лінія може з’явитися протягом півроку, але зазначав, що більшість мешканців міста не готові до роздільного збору сміття, і тому місто не планувало впроваджувати додаткові підготовчі заходи. Це також підтверджував чинний директор «Миколаївкомунтрансу» Андрій Вецало. Він вважав, що гроші на будівництво сортувальної лінії мають виділити з бюджету Миколаєва.

— Тоді ми готували рішення під програму розвитку Миколаєва, однак грошей намне виділили. Нема грошей немає будівництва, — пояснив директор «Миколаївкоммунатрансу» Андрій Вецало чому лінію з сортування сміття так і не побудували.

Лише у 2025 році Верховний Суд України зобов’язав Миколаївську міську раду побудувати лінію сортування твердих побутових відходів відповідно до затвердженої у 2019 році програми. Суд визнав бездіяльність міськради протиправною, оскільки через її відсутність заходів з утилізації та рекультивації завершився термін експлуатації діючого полігону, який працює з 1972 року.

Як проводили конкурс на сортування сміття у Миколаєві?

У вересні 2024 року депутати Миколаївської міськради затвердили порядок функціонування комплексу з сортування побутових відходів, що стало основою для проведення інвестиційного конкурсу. Переможець мав зобов’язання побудувати сортувальну лінію біля полігону ТПВ.

Перший конкурс не дав результатів — жодна компанія не подала пропозицію. Під час повторного відбору дві фірми цікавилися умовами, але заявку подала лише одна. У травні 2025 року переможцем визначили ТОВ «Waste To Energy Niko», яке набрало 41,2 бала зі 75 можливих, трохи перевищивши мінімальний прохідний поріг.

Будівництво лінії передбачено протягом 13 місяців після підписання угоди, а сама угода розрахована на 25 років. Частина депутатів, зокрема голова планово-бюджетної комісії Федір Панченко, критикував умови конкурсу: закритість процедури, відсутність конкуренції та сумнівну фінансову спроможність компанії.

За словами директора ТОВ «Waste To Energy Niko» Дмитра Гончарова, сортування змішаних побутових відходів неможливе без додаткової оплати, оскільки дохід від реалізації вторсировини не покриває витрат на функціонування комплексу. Попередні розрахунки показують, що тариф за сортування становитиме 107 гривень за 1 кубометр сміття, що підвищить платіжку для одного мешканця багатоквартирного будинку на 17,39 гривень на місяць.

21 серпня правоохоронці провели обшуки у міськраді в межах кримінального провадження, відкритого після публікацій у медіа про можливі порушення під час конкурсу. Слідчі вилучили документи, пов’язані з його проведенням.

Під час розмови з журналістами мер Олександр Сєнкевич назвав обшуки у міськраді надуманими та такими, що не мають складу злочину. У відомстві заяву мера розцінили як спробу відвернути увагу від реальних порушень та поставити під сумнів законність слідчих дій.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що конкурс проведений неналежно, а його умови є невигідними для громади. Водночас він наголосив, що місту потрібна сучасна сортувальна лінія, але на інших умовах. Міський голова Олександр Сєнкевич підтримав реалізацію проєкту, над яким місто працювало останні 5 років.

Одна на сесії, 29 серпня, депутати не затвердили переможця конкурсу, тому міська влада готує нові умови і оголосить новий конкурс.