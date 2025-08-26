«Показушна історія», — Сєнкевич прокоментував дії правоохоронці через обшуки в мерії Миколаєва

Олександр Сєнкевич вважає обшуки у міськраді піар-акцією правоохоронних органів. Фото: МикВісті

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич прокоментував обшуки у міськраді, пов’язані з конкурсом на будівництво сортувальної лінії. Він назвав їх надуманими та такими, що не мають складу злочину.

Про це він сказав у вівторок 26 серпня, спілкуючись зі ЗМІ, пишуть «МикВісті».

Як відомо, 21 серпня у будівлі Миколаївської міської ради пройшли обшуки.

У відповідь на це мер зауважив, що історія з будівництвом сортувальної лінії триває вже кілька років, і якби з боку влади були обʼєктивні порушення, правоохоронні органи могли виявити їх раніше.

Обшуки 21 серпня пройшли у мерії та департаменті ЖКХ. Фото: ГУНП Миколаївщини, прокуратура Миколаївської області Обшуки 21 серпня пройшли у мерії та департаменті ЖКХ. Фото: ГУНП Миколаївщини, прокуратура Миколаївської області

— Ці обшуки, я вважаю, надумані, немає ні складу злочину, ні якихось витрат, немає нічого, крім публічної показушної історії. І взагалі, в черговий раз я звертаюся до правоохоронних органів. Робіть свою роботу, а не займайтесь піар-акцією. В міськраді вилучили проєкти рішення, які можна було взяти на сайті. Чи вплине це на сесію? Ніяк, жодним чином. Є закон до публічної інформації, ці проєкти рішення опубліковані за 10 днів до сесії, за півроку до сесії. Один комп'ютер працівника апарату ради, який готував проєкт рішення. Проєкт рішення це такий папірець, один А4, ще один лист погодження і описова частина на 2 частини. В департаменті ЖКХ були взяті документи по конкурсу, вилучені телефон у секретаря комісії і комп'ютер заступника директора департаменту. Жодної якоїсь інсинуації, криміналу я не бачу. Історія тягнеться 4 роки. Вже за 4 роки можна було щось придумати ліпше, ніж вилучити проєкти рішення, які можна було скачати з сайту. Ухвала суду, внесення в реєстр і обшуки відбулися одним днем. Тобто в один день зранку все це зроблено було, ввечері були вже обшуки в 4-й годині. Щоб так наші органи працювали по криміналу, — сказав Олександр Сєнкевич.

Зазначимо, що до обшуку більше тижня всеукраїнські канали-мільйонники чи не щоденно публікували дописи в Telegram про реалізацію даного проєкта, звинувачуючи владу у тому, що вона намагається впровадити його через «фірму-примару без людей, техніки та досвіду».

Дані канали Олександр Сєнкевич назвав проплаченими помийками, які діяли на чиєсь замовлення. При цьому він вчергове додав, що ніхто не змушує депутатський корпус голосувати за чинні умови договору, які можна можна змінити і провести новий конкурс.

— Читаючи ці всі помойки, навіть я подумав, що щось трапилось. Міська рада затвердила умови конкурсу. Конкурс відбувався в дуже протяжному часі. Хто завгодно міг познайомитися, внести свої пропозиції. Після того, як вже проплачені телеграм-канали, конкретні веб-сайти, які взагалі не цікавились Миколаєвом, написали про це, тоді вже всі зацікавились умовами. Ми зверталися до всіх, коли готували ці умови: «Друзі, давайте ваші пропозиції». Сьогодні всі сказали, що умови не дуже. Як і тоді, так і зараз ми кажемо пропонуйте нові умови. Якщо не хочете затверджувати це, не затверджуйте цей договір компанії-переможця. Оголошуємо новий конкурс на умовах, які сьогодні озвучать депутати, Віталій Кім, Папа Римський…, — сказав мер.

Реклама

Мер зауважив, що у міської ради є можливість проголосувати за відміну даного конкурсу на умовах, де компанія-переможець не зможе оскаржити це в суді.

— Департамент ЖКХ на сесії запропонує деякі зміни в друге рішення про відміну, щоб воно було не оскаржуване в суді. Ми не затвердимо і оголосимо новий конкурс. І тоді, коли ми подивимося, хто ще з'явиться на цьому конкурсі, то всім стане зрозуміло, хто ж замовляв цю кампанію, що помийки-мільйонники моє прізвище у день по 4 рази згадували. Мені самому цікаво, кому ж ми там перейшли дороги. Тому будемо запрошувати всіх з Києва, з Харкова, з Дніпра. Для того, щоб люди приходили, брали участь в нашому конкурсі, працювали, інвестували, сортували наше сміття, — додав він.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що конкурс із визначення компанії, яка будуватиме сортувальну лінію у Миколаєві, був проведений неналежно, а його умови є невигідними для громади.

Він також додав, що Миколаїв потребує будівництва сучасної сортувальної лінії, але не на тих умовах, які зараз пропонують на затвердження депутатів міської ради.

Полігон ТПВ під Миколаєвом

Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи — 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

20 травня 2024 року у Миколаєві визначили підприємство, яке будуватиме сортувальну лінію для обробки твердих побутових відходів. Переможцем конкурсу стало ТОВ «Waste To Energy Niko».

У вересні 2024 року погодили порядок функціонування лінії з сортування побутових відходів та умови конкурсу. Повідомлялось, що сортувальна лінія зможе переробляти до 70% відходів, а решту 30% будуть захоронювати. Проєкт передбачає, що компанія, яка виграє тендер, перераховуватиме не менш ніж 10% прибутку на утримання сміттєзвалища.

Строки угоди передбачають 25-річний термін співпраці. У міськраді лунали застереження, що це надто довго та може обмежити гнучкість громади. За ініціативи голови планово-бюджетної комісії міськради Федора Панченка уже розроблено альтернативний проект рішення — про відмову в угоді з «Вейст Ту Енерджи Ніко» на сортування сміття. Раніше у коментарі «МикВісті» компанія «Вейст Ту Енерджи Ніко», яка перемогла в інвестиційному конкурсі, що проводила міська рада, запевняє, що така система не лише зменшить навантаження на міське сміттєзвалище, а й дозволить місту заощаджувати, створити нові робочі місця та отримати доступ до міжнародного «зеленого» фінансування.