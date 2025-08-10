Сєнкевич заявив, що підтримує проєкт сортування сміття у Миколаєві, але «почалась незрозуміла історія»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: «МикВісті»

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що підтримує реалізацію проєкта з будівництва сортувальної лінії у Миколаєві, над яким місто працювало останні 5 років. Однак вирішити це має депутатський корпус після детального вивчення проєкту.

Про це міський голова сказав у коментарі «МикВісті».

Як відомо, у Миколаєві планують збудувати сучасну сортувальну лінію для обробки змішаних побутових відходів. Компанія «Вейст Ту Енерджи Ніко», яка перемогла в інвестиційному конкурсі, що проводила міська рада, запевняє, що така система не лише зменшить навантаження на міське сміттєзвалище, а й дозволить місту заощаджувати, створити нові робочі місця та отримати доступ до міжнародного «зеленого» фінансування.

Термін співпраці з компанією складає 25 років. Наразі за ініціативи голови планово-бюджетної комісії міськради та однопартійця міського голови Федора Панченка розроблено альтернативний проект рішення — про відмову в угоді на сортування сміття.

Реклама

За словами мера, він хоче максимально прозоре і відкрите обговорення даного проєкту, аби пропрацювати з депутатами всі питання, які можуть викликати занепокоєння.

— Ми працювали над цим проєктом останні 4-5 років. Він доходить до своєї фінальної стадії, і починається якась незрозуміла історія. Сьогодні депутатам виносять на розгляд договір. В рамках його розробки були задіяні і представники Данії в частині роботи над майстер-планом міста. Ми проробили велику кількість аналізів полігону, морфології сміття. Пройшли багато етапів, лишилось ще трохи. Я хочу, щоб цей етап відбувся максимально прозоро, максимально доступно для кожного депутата, який буде голосувати, щоб усі питання, які у когось є — прозвучали, і ми це опрацювали, і отримали класне рішення. Це питання про наше майбутнє, і я думаю, що Миколаїв вже дійшов до того етапу, коли потрібно це впроваджувати, а не просто захоронювати сміття на полігоні, — сказав Олександр Сєнкевич.

Крім того, сама компанія зверталась до міського голови з пропозицією провести відкриту презентацію своєї роботи, аби розвіяти здогадки та чутки, що виникають через брак інформації. На цю зустріч, яка пройде до сесії міськради, запросять депутатів та представників ЗМІ.

Полігон ТПВ під Миколаєвом

Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи — 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

20 травня 2024 року у Миколаєві визначили підприємство, яке будуватиме сортувальну лінію для обробки твердих побутових відходів. Переможцем конкурсу стало ТОВ «Waste To Energy Niko».

У вересні 2024 року погодили порядок функціонування лінії з сортування побутових відходів та умови конкурсу. Повідомлялось, що сортувальна лінія зможе переробляти до 70% відходів, а решту 30% будуть захоронювати. Проєкт передбачає, що компанія, яка виграє тендер, перераховуватиме не менш ніж 10% прибутку на утримання сміттєзвалища.

Строки угоди передбачають 25-річний термін співпраці. У міськраді лунали застереження, що це надто довго та може обмежити гнучкість громади. За ініціативи голови планово-бюджетної комісії міськради Федора Панченка уже розроблено альтернативний проект рішення — про відмову в угоді з «Вейст Ту Енерджи Ніко» на сортування сміття.

Раніше у коментарі «МикВісті» компанія «Вейст Ту Енерджи Ніко», яка перемогла в інвестиційному конкурсі, що проводила міська рада, запевняє, що така система не лише зменшить навантаження на міське сміттєзвалище, а й дозволить місту заощаджувати, створити нові робочі місця та отримати доступ до міжнародного «зеленого» фінансування.