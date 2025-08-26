«Перш ніж надавати оцінку, слід робити свою роботу», — прокуратура жорстко відповіла меру Миколаєва на заяву, що обшуки — це піар-акція

У прокуратурі Миколаївської області відповіли на заяви мера Олександра Сєнкевича про піар через обшуки у мерії. Коллаж: МикВісті

Миколаївська обласна прокуратура відреагувала на заяви міського голови Олександра Сєнкевича, який назвав обшуки у міськраді піар-акцією правоохоронців.

Таке твердження мера, як пише пресслужба прокуратури Миколаївської області, у відомстві розцінили як спробу відвернути увагу від реальних порушень та поставити під сумнів законність слідчих дій.

Нагадаємо, що сьогодні під час розмови з журналістами мер Олександр Сєнкевич назвав обшуки у міськраді надуманими та такими, що не мають складу злочину.

У відповідь на це в прокуратурі зазначили, що розпочато досудове розслідування за фактом можливих зловживань посадовців міської ради під час проведення конкурсу з розподілу побутових відходів. Йдеться про укладення довгострокового договору на умовний бюджет у розмірі 1,25 мільярдів гривень.

Правоохоронці провели обшуки у структурних підрозділах міськради, під час яких вилучено документи та інші матеріали, що можуть мати доказове значення.

Наразі перевіряють обставини підготовки та проведення конкурсу, за яких перемогу отримала компанія без належного обладнання та досвіду реалізації подібних проєктів, зазначають у прокуратурі.

— Це не «піар», а виконання закону. Перш ніж надавати оцінку ефективності роботи правоохоронних органів, слід робити свою. Решту аргументів буде розглядати суд, — відповіли міському голові у прокуратурі Миколаївської області.

Як відомо, 21 серпня у будівлі Миколаївської міської ради пройшли обшуки. Наступного дня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що конкурс із визначення компанії, яка будуватиме сортувальну лінію у Миколаєві, був проведений неналежно, а його умови є невигідними для громади.

Він також додав, що Миколаїв потребує будівництва сучасної сортувальної лінії, але не на тих умовах, які зараз пропонують на затвердження депутатів міської ради.

Полігон ТПВ під Миколаєвом

Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи — 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

20 травня 2024 року у Миколаєві визначили підприємство, яке будуватиме сортувальну лінію для обробки твердих побутових відходів. Переможцем конкурсу стало ТОВ «Waste To Energy Niko».

У вересні 2024 року погодили порядок функціонування лінії з сортування побутових відходів та умови конкурсу. Повідомлялось, що сортувальна лінія зможе переробляти до 70% відходів, а решту 30% будуть захоронювати. Проєкт передбачає, що компанія, яка виграє тендер, перераховуватиме не менш ніж 10% прибутку на утримання сміттєзвалища.

Строки угоди передбачають 25-річний термін співпраці. У міськраді лунали застереження, що це надто довго та може обмежити гнучкість громади. За ініціативи голови планово-бюджетної комісії міськради Федора Панченка уже розроблено альтернативний проект рішення — про відмову в угоді з «Вейст Ту Енерджи Ніко» на сортування сміття. Раніше у коментарі «МикВісті» компанія «Вейст Ту Енерджи Ніко», яка перемогла в інвестиційному конкурсі, що проводила міська рада, запевняє, що така система не лише зменшить навантаження на міське сміттєзвалище, а й дозволить місту заощаджувати, створити нові робочі місця та отримати доступ до міжнародного «зеленого» фінансування.