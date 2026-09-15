Миколаївський клуб «Ніко-Баскет» підписав американського форварда Джаміра Сімпсона.

Про це повідомили у соцмережах клубу.

Джамір Сімпсон народився в місті Ліма, штат Огайо. У 2020 році він закінчив Lima Senior High School та розпочав виступи у студентському баскетболі.

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«Протягом 2020–2026 років Сімпсон виступав за: University of Pikeville, University of Wisconsin–Parkside, Southern Utah та UTSA Roadrunners (Сан-Антоніо)», — йдеться в повідомленні.

У сезоні 2025/26 за UTSA Сімпсон у середньому набирав 16,2 очка, робив 4,1 підбирання та віддавав 2,4 результативної передачі за матч.

Зазначається, що серед його здобутків — потрапляння до другої символічної збірної GLIAC у 2023 році та другої символічної збірної WAC у 2025 році. Також разом із командою він виграв регулярний чемпіонат GLIAC.

«Також Сімпсон був найрезультативнішим гравцем своїх команд у Southern Utah та UTSA», — наголосили в «Ніко-Баскеті».

Американський форвард став гравцем «Ніко-Баскета». Фото: Ніко-баскет

Нагадаємо, що в яхт-клубі в Миколаєві 12 вересня провели Відкритий чемпіонат Миколаївської області з баскетболу 3х3 до Дня міста та Дня працівників фізичної культури і спорту.