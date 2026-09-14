Миколаївські спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті Європи з параплавання. Фото: Миколаївська ОВА

Спортсмени Миколаївщини вибороли нагороди на чемпіонаті Європи з параплавання серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та розумового і фізичного розвитку.

Змагання проходили з 7 по 12 вересня у турецькому місті Коджаелі, повідомили в Миколаївські ОВА. У них взяли участь 400 спортсменів із 38 країн Європи.

«У складі збірної України виступив 41 спортсмен, серед яких четверо представників Миколаївської області: Анна Гонтар, Ангеліна Мальцева, Сергій Паламарчук та Дмитро Василенко», — йдеться в повідомленні.

Миколаївські спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті Європи з параплавання. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївські спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті Європи з параплавання. Фото: Миколаївська ОВА

За результатами змагань миколаївські спортсмени вибороли 9 нагород: 1 золоту, 4 срібні та 4 бронзові.

Анна Гонтар здобула шість медалей:

1 місце — 50 метрів вільним стилем;

2 місце — 100 метрів вільним стилем, 100 метрів на спині; естафета 4×50 метрів вільним стилем;

3 місце — 200 метрів комплексним плаванням, 50 метрів батерфляєм.

Сергій Паламарчук став срібним призером на дистанції 50 метрів вільним стилем. Ангеліна Мальцева отримала дві бронзові медалі — на дистанціях 50 та 100 метрів на спині.

Миколаївські спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті Європи з параплавання. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївські спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті Європи з параплавання. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївські спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті Європи з параплавання. Фото: Миколаївська ОВА

Раніше повідомлялося, що миколаївські спортсмени здобули 14 нагород на чемпіонаті України з параплавання.