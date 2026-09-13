У Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу до Дня міста

До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: МикВісті

У яхт-клубі в Миколаєві 12 вересня провели Відкритий чемпіонат Миколаївської області з баскетболу 3х3 до Дня міста та Дня працівників фізичної культури і спорту.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Президент Федерації баскетболу Миколаївщини та виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов розповів, що турнір організували до Дня міста як спортивне свято. У змаганнях взяли участь команди з Миколаєва, області та Одеси, серед учасників були гравці Суперліги й Вищої ліги.

Для учасників також підготували призовий фонд. За перше місце команда отримала 30 тисяч гривень, за друге — 20 тисяч, за третє — 10 тисяч гривень. Переможців нагородили кубками та медалями.

Переможців нагородили кубками та медалями. Фото: МикВісті Переможців нагородили кубками та медалями. Фото: МикВісті Переможців нагородили кубками та медалями. Фото: МикВісті

Георгій Решетілов також зазначив, що федерація планує проводити такі змагання й для жінок. Цього року окремий жіночий або змішаний турнір уже не планують, оскільки восени стартують сезони Суперліги та Вищої ліги.

— Наступний, попередньо, будемо планувати на кінець весни, і там зможемо вже доєднати жінок, — сказав Георгій Решетілов.

До кінця року в області також можуть провести чемпіонат з класичного баскетболу серед дитячих команд, додав президент Федерації баскетболу Миколаївщини.

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Загалом, у цьому чемпіонаті взяли участь 26 команд. Їх розподілили на шість груп, після чого вісім найкращих команд вийшли до плей-оф.

За підсумками змагань переможцем чемпіонату стала команда «Amateurs», яка у фіналі обіграла «Недра ЧІЛІ». Бронзові нагороди виборов «Ніко-Баскет», здолавши у матчі за третє місце «Built Different».

«В конкурсі триочкових кидків перемогу здобув Артем Водолазський. МѴР турніру став Рамін Лутвалієв», — написали на сторінці «Ніко-Баскета».

ФОТОРЕПОРТАЖ

До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: МикВісті

До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: МикВісті

До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: МикВісті

До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: МикВісті

До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: МикВісті

До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: МикВісті

До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: МикВісті

До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: МикВісті

До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: МикВісті

До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: МикВісті

До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: МикВісті

До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: МикВісті

До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: МикВісті

До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: МикВісті

До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: МикВісті

До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: МикВісті

До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: МикВісті

До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: МикВісті

До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: МикВісті

До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: МикВісті

До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: МикВісті

До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: МикВісті

До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: МикВісті

До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: МикВісті

До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: МикВісті

До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: МикВісті

До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: МикВісті

Нагадаємо, у серпні 2026-го форвард «Ніко-Баскета» та збірної України U-20 Максим Грищук залишив миколаївський клуб, щоб продовжити кар’єру у студентській лізі США. Трохи раніше того ж місяця про закордонний переїзд оголосив ще один вихованець миколаївського баскетболу — Максим Зайцев, який продовжить кар’єру за литовський клуб «Акменес Краштас».

Перед тим, у липні 2026-го, Максим Грищук у складі молодіжної збірної України U-20 став чемпіоном Європи у Дивізіоні B, перемігши у фіналі Ісландію — цей результат забезпечив збірній повернення до елітного Дивізіону А.

А ще раніше, у червні 2026-го, баскетболісти «Ніко-Баскета» стали срібними призерами Молодіжної ліги України.