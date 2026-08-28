Гравець «Ніко-Баскета» гратиме у студентській лізі США

Баскетболіст «Ніко-Баскета» продовжить кар’єру в США. Фото: МикВісті

Форвард «Ніко-Баскета» та збірної України U-20 Максим Грищук залишив миколаївський клуб і продовжить кар’єру у США.

Про це повідомив головний тренер команди Валентин Берестнєв.

Головний тренер «Ніко-Баскета» Валентин Берестнєв. Фото: МикВісті

За його словами, після повернення з чемпіонату Європи U-20 Грищук повідомив клуб про те, що отримав запрошення від Університету Південної Індіани та вирішив спробувати себе у студентській лізі.



Попри чинний контракт із «Ніко-Баскетом», який передбачав ще один сезон, Грищук не гратиме за команду у наступному чемпіонаті.

«Для нас це велика втрата. Прикро, що це сталося саме на цьому етапі підготовки, тому що знайти йому заміну буде дуже важко. Але з іншого боку, ми дуже задоволені тим прогресом, якого він досяг у Миколаєві. Настільки, що він став цікавим американським студентським програмам. Бажаємо йому успіхів», — зазначив Берестнєв.

Грищук провів у складі «Ніко-Баскета» два сезони. Разом із командою він здобув срібло Вищої ліги сезону 2024/25, бронзу Молодіжної ліги-2025 та срібло Молодіжної ліги-2026. У своєму дебютному сезоні в Суперлізі Максим отримав звання MVP тижня та став найкращим молодим гравцем сезону 2025/26.

«Максим увійшов в історію «Ніко-Баскета» і як перший гравець клубу, який у складі молодіжної збірної України став чемпіоном Європи», — йдеться в дописі на офіційній сторінці МБК «Ніко-Баскета».

Також за інформацією клубних джерел, разом із Грищуком команду залишили Дмитро Лихой, Антон Стуров та Кирило Неамцу.

Раніше повідомлялося, що вихованець миколаївського баскетболу Максим Зайцев продовжить кар’єру за кордоном. У новому сезоні він виступатиме за литовський клуб «Акменес Краштас».