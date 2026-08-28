Гравець «Ніко-Баскета» гратиме у студентській лізі США
-
- Кристина ЛеоноваКореспондентка
-
-
Форвард «Ніко-Баскета» та збірної України U-20 Максим Грищук залишив миколаївський клуб і продовжить кар’єру у США.
Про це повідомив головний тренер команди Валентин Берестнєв.
За його словами, після повернення з чемпіонату Європи U-20 Грищук повідомив клуб про те, що отримав запрошення від Університету Південної Індіани та вирішив спробувати себе у студентській лізі.
Попри чинний контракт із «Ніко-Баскетом», який передбачав ще один сезон, Грищук не гратиме за команду у наступному чемпіонаті.
«Для нас це велика втрата. Прикро, що це сталося саме на цьому етапі підготовки, тому що знайти йому заміну буде дуже важко. Але з іншого боку, ми дуже задоволені тим прогресом, якого він досяг у Миколаєві. Настільки, що він став цікавим американським студентським програмам. Бажаємо йому успіхів», — зазначив Берестнєв.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Грищук провів у складі «Ніко-Баскета» два сезони. Разом із командою він здобув срібло Вищої ліги сезону 2024/25, бронзу Молодіжної ліги-2025 та срібло Молодіжної ліги-2026. У своєму дебютному сезоні в Суперлізі Максим отримав звання MVP тижня та став найкращим молодим гравцем сезону 2025/26.
«Максим увійшов в історію «Ніко-Баскета» і як перший гравець клубу, який у складі молодіжної збірної України став чемпіоном Європи», — йдеться в дописі на офіційній сторінці МБК «Ніко-Баскета».
Також за інформацією клубних джерел, разом із Грищуком команду залишили Дмитро Лихой, Антон Стуров та Кирило Неамцу.
Раніше повідомлялося, що вихованець миколаївського баскетболу Максим Зайцев продовжить кар’єру за кордоном. У новому сезоні він виступатиме за литовський клуб «Акменес Краштас».
Останні новини про: Спорт
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.