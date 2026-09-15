Спортсмени Миколаївщини вибороли 27 нагород на національних змаганнях з кікбоксингу
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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Спортсмени Миколаївщини вибороли 27 медалей на Кубку України та Всеукраїнських змаганнях «Шлях переможця» з кікбоксингу ISKA. Змагання проходили з 10 по 13 вересня в Одесі.
Участь у турнірах взяли спортсмени з різних регіонів України, серед яких були вихованці КДЮСШ «Олімп», повідомили в міській раді.
Зазначається, що на Кубку України змагався 81 спортсмен із 14 регіонів України, які представляли 24 клуби. Миколаївські кікбоксери здобули 7 медалей:
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Ангеліна Цуканова — 2 золоті медалі;
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Анастасія Педоренко — 2 золоті медалі;
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Софія Ісоченко — 2 срібні медалі;
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Надія Тонконогова — бронзова медаль.
Спортсменок готувала Ірина Бондаренко.
У Всеукраїнських змаганнях «Шлях переможця» взяли участь 310 спортсменів із 13 областей України, які представляли 33 клуби. Представники КДЮСШ «Олімп» вибороли 20 медалей.
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Анна Чолаку — золота медаль;
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Даніїл Свержевський — 2 золоті медалі;
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Синяк Дарʼя — золота медаль;
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Поліна Алтухова — золота та срібна медалі;
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Поліна Бровко — золота та бронзова медалі;
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Анастасія Алтухова — золота та срібна медалі;
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Єлизавета Димова — 2 бронзові медалі
Тренер — Ірина Бондаренко.
Ще сім медалей на змаганнях здобули вихованці тренера Максима Багінського:
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Максим Буряк — золота та бронзова медаль (тайбоксинг і К-1 лайт);
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Глєб Брижатий — срібна та бронзова медаль (тайбоксинг і лоу-кік);
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Артем Грушицький — срібна та бронзова медаль (К-1 лайт і тайбоксинг);
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Дмитро Руснак — дві золоті медалі (тайбоксинг та К-1 лайт).
Нагадаємо, що з 9 по 12 вересня у Миколаєві проходив Кубок України серед дорослих зі стрибків на акробатичній доріжці. У загальнокомандному заліку команда Миколаївської області-1 посіла друге місце, а команда Миколаївської області-2 — третє.
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