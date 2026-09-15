 Спортсмени Миколаївщини вибороли 27 нагород на національних змаганнях з кікбоксингу

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Головна Новини Спорт 19:23, 15 вересня, 2026

Спортсмени Миколаївщини вибороли 27 нагород на національних змаганнях з кікбоксингу

Миколаївські спортсмени здобули 27 медалей на національних змаганнях з кікбоксингу. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївські спортсмени здобули 27 медалей на національних змаганнях з кікбоксингу. Фото: Миколаївська міська рада

Спортсмени Миколаївщини вибороли 27 медалей на Кубку України та Всеукраїнських змаганнях «Шлях переможця» з кікбоксингу ISKA. Змагання проходили з 10 по 13 вересня в Одесі.

Участь у турнірах взяли спортсмени з різних регіонів України, серед яких були вихованці КДЮСШ «Олімп», повідомили в міській раді.

Зазначається, що на Кубку України змагався 81 спортсмен із 14 регіонів України, які представляли 24 клуби. Миколаївські кікбоксери здобули 7 медалей:

  • Ангеліна Цуканова — 2 золоті медалі;

  • Анастасія Педоренко — 2 золоті медалі;

  • Софія Ісоченко — 2 срібні медалі;

  • Надія Тонконогова — бронзова медаль.

Спортсменок готувала Ірина Бондаренко.

Миколаївські спортсмени здобули 27 медалей на національних змаганнях з кікбоксингу. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївські спортсмени здобули 27 медалей на національних змаганнях з кікбоксингу. Фото: Миколаївська міська рада
Миколаївські спортсмени здобули 27 медалей на національних змаганнях з кікбоксингу. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївські спортсмени здобули 27 медалей на національних змаганнях з кікбоксингу. Фото: Миколаївська міська рада

У Всеукраїнських змаганнях «Шлях переможця» взяли участь 310 спортсменів із 13 областей України, які представляли 33 клуби. Представники КДЮСШ «Олімп» вибороли 20 медалей.

  • Анна Чолаку — золота медаль;

  • Даніїл Свержевський — 2 золоті медалі;

  • Синяк Дарʼя — золота медаль;

  • Поліна Алтухова — золота та срібна медалі;

  • Поліна Бровко — золота та бронзова медалі;

  • Анастасія Алтухова — золота та срібна медалі;

  • Єлизавета Димова — 2 бронзові медалі

Тренер — Ірина Бондаренко.

Ще сім медалей на змаганнях здобули вихованці тренера Максима Багінського:

  • Максим Буряк — золота та бронзова медаль (тайбоксинг і К-1 лайт);

  • Глєб Брижатий — срібна та бронзова медаль (тайбоксинг і лоу-кік);

  • Артем Грушицький — срібна та бронзова медаль (К-1 лайт і тайбоксинг);

  • Дмитро Руснак — дві золоті медалі (тайбоксинг та К-1 лайт).

Миколаївські спортсмени здобули 27 медалей на національних змаганнях з кікбоксингу. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївські спортсмени здобули 27 медалей на національних змаганнях з кікбоксингу. Фото: Миколаївська міська рада
Миколаївські спортсмени здобули 27 медалей на національних змаганнях з кікбоксингу. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївські спортсмени здобули 27 медалей на національних змаганнях з кікбоксингу. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що з 9 по 12 вересня у Миколаєві проходив Кубок України серед дорослих зі стрибків на акробатичній доріжці. У загальнокомандному заліку команда Миколаївської області-1 посіла друге місце, а команда Миколаївської області-2 — третє.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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