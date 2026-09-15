Спортсмени Миколаївщини вибороли 27 нагород на національних змаганнях з кікбоксингу

Миколаївські спортсмени здобули 27 медалей на національних змаганнях з кікбоксингу. Фото: Миколаївська міська рада

Спортсмени Миколаївщини вибороли 27 медалей на Кубку України та Всеукраїнських змаганнях «Шлях переможця» з кікбоксингу ISKA. Змагання проходили з 10 по 13 вересня в Одесі.

Участь у турнірах взяли спортсмени з різних регіонів України, серед яких були вихованці КДЮСШ «Олімп», повідомили в міській раді.

Зазначається, що на Кубку України змагався 81 спортсмен із 14 регіонів України, які представляли 24 клуби. Миколаївські кікбоксери здобули 7 медалей:

Ангеліна Цуканова — 2 золоті медалі;

Анастасія Педоренко — 2 золоті медалі;

Софія Ісоченко — 2 срібні медалі;

Надія Тонконогова — бронзова медаль.

Спортсменок готувала Ірина Бондаренко.

Миколаївські спортсмени здобули 27 медалей на національних змаганнях з кікбоксингу. Фото: Миколаївська міська рада Миколаївські спортсмени здобули 27 медалей на національних змаганнях з кікбоксингу. Фото: Миколаївська міська рада

У Всеукраїнських змаганнях «Шлях переможця» взяли участь 310 спортсменів із 13 областей України, які представляли 33 клуби. Представники КДЮСШ «Олімп» вибороли 20 медалей.

Анна Чолаку — золота медаль;

Даніїл Свержевський — 2 золоті медалі;

Синяк Дарʼя — золота медаль;

Поліна Алтухова — золота та срібна медалі;

Поліна Бровко — золота та бронзова медалі;

Анастасія Алтухова — золота та срібна медалі;

Єлизавета Димова — 2 бронзові медалі

Тренер — Ірина Бондаренко.

Ще сім медалей на змаганнях здобули вихованці тренера Максима Багінського:

Максим Буряк — золота та бронзова медаль (тайбоксинг і К-1 лайт);

Глєб Брижатий — срібна та бронзова медаль (тайбоксинг і лоу-кік);

Артем Грушицький — срібна та бронзова медаль (К-1 лайт і тайбоксинг);

Дмитро Руснак — дві золоті медалі (тайбоксинг та К-1 лайт).

Миколаївські спортсмени здобули 27 медалей на національних змаганнях з кікбоксингу. Фото: Миколаївська міська рада Миколаївські спортсмени здобули 27 медалей на національних змаганнях з кікбоксингу. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що з 9 по 12 вересня у Миколаєві проходив Кубок України серед дорослих зі стрибків на акробатичній доріжці. У загальнокомандному заліку команда Миколаївської області-1 посіла друге місце, а команда Миколаївської області-2 — третє.