Миколаївські акробати посіли призові місця на Кубку України

Миколаївські акробати посіли призові місця на всеукраїнських змаганнях. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

З 9 по 12 вересня у Миколаєві проходив Кубок України серед дорослих зі стрибків на акробатичній доріжці.

Про це повідомили в Управлінні фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

У загальнокомандному заліку команда Миколаївської області-1 посіла друге місце, а команда Миколаївської області-2 — третє.

У командному заліку серед чоловіків перемогу здобула команда Миколаївської області-1. До її складу увійшли Дмитро Негров, Ярослав Єгоров, Валентин Святинчук та Костянтин Чудаков.

Друге місце серед чоловічих команд посіла команда Миколаївської області-2. За неї виступали Андрій Дʼяченко, Олексій Друцький, Іван Павленко та Михайло Святинчук.

Серед жіночих команд третє місце посіла команда Миколаївської області-1. Її представляли Софія Богза, Софія Ціолковська, Маргарита Ягольнік та Мілана Кислиця.

Миколаївські акробати посіли призові місця на всеукраїнських змаганнях. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради Миколаївські акробати посіли призові місця на всеукраїнських змаганнях. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

В індивідуальному заліку серед чоловіків Кубок України виборов Валентин Святинчук. Срібну нагороду отримав Костянтин Чудаков.

Підготували спортсменів заслужений тренер України Віктор Семенуха, старший тренер-викладач Дарʼя Алєксєєва, а також тренери-викладачі Вікторія Карпенко та Ольга Ціолковська.

Також 9-12 вересня у Миколаєві відбулися Відкриті всеукраїнські змагання зі стрибків на акробатичній доріжці серед вікових груп.

У категорії U12 серед юнаків друге місце посів Матвій Кукурудзяк. Серед дівчат у категорії U10 срібну нагороду отримала Віра Афоніна.

До змагань спортсменів підготували Дарʼя Алєксєєва та Ольга Ціолковська.

Миколаївські акробати посіли призові місця на всеукраїнських змаганнях. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради Миколаївські акробати посіли призові місця на всеукраїнських змаганнях. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Раніше повідомлялося, що спортсмени з Миколаєва стали чемпіонами відкритих всеукраїнських змагань зі стрибків на акробатичній доріжці «Меморіал Костянтина Венгеля», які проходили у столиці.