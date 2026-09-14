Миколаївські акробати посіли призові місця на Кубку України
-
- Кристина ЛеоноваКореспондентка
-
-
З 9 по 12 вересня у Миколаєві проходив Кубок України серед дорослих зі стрибків на акробатичній доріжці.
Про це повідомили в Управлінні фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
У загальнокомандному заліку команда Миколаївської області-1 посіла друге місце, а команда Миколаївської області-2 — третє.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
У командному заліку серед чоловіків перемогу здобула команда Миколаївської області-1. До її складу увійшли Дмитро Негров, Ярослав Єгоров, Валентин Святинчук та Костянтин Чудаков.
Друге місце серед чоловічих команд посіла команда Миколаївської області-2. За неї виступали Андрій Дʼяченко, Олексій Друцький, Іван Павленко та Михайло Святинчук.
Серед жіночих команд третє місце посіла команда Миколаївської області-1. Її представляли Софія Богза, Софія Ціолковська, Маргарита Ягольнік та Мілана Кислиця.
В індивідуальному заліку серед чоловіків Кубок України виборов Валентин Святинчук. Срібну нагороду отримав Костянтин Чудаков.
Підготували спортсменів заслужений тренер України Віктор Семенуха, старший тренер-викладач Дарʼя Алєксєєва, а також тренери-викладачі Вікторія Карпенко та Ольга Ціолковська.
Також 9-12 вересня у Миколаєві відбулися Відкриті всеукраїнські змагання зі стрибків на акробатичній доріжці серед вікових груп.
У категорії U12 серед юнаків друге місце посів Матвій Кукурудзяк. Серед дівчат у категорії U10 срібну нагороду отримала Віра Афоніна.
До змагань спортсменів підготували Дарʼя Алєксєєва та Ольга Ціолковська.
Раніше повідомлялося, що спортсмени з Миколаєва стали чемпіонами відкритих всеукраїнських змагань зі стрибків на акробатичній доріжці «Меморіал Костянтина Венгеля», які проходили у столиці.
Останні новини про: Спорт
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.