 Вдарив стільцем та вивіз на сміттєзвалище: у Братській громаді затримали підозрюваного у вбивстві жінки

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Головна Новини Інциденти 20:45, 14 вересня, 2026

Вдарив стільцем та вивіз на сміттєзвалище: у Братській громаді затримали підозрюваного у вбивстві жінки

У Братській громаді затримали підозрюваного у вбивстві жінки. Фото: НацполіціяУ Братській громаді затримали підозрюваного у вбивстві жінки. Фото: Нацполіція

У Братській громаді, що на Вознесенщині, чоловік вдарив жінку стільцем по голові та тулубу, від чого вона померла. Щоб приховати злочин, чоловік вивіз тіло на сміттєзвалище. Зараз його затримали та оголосили про підозру у вбивстві.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Миколаївській області.

Про зникнення 51-річної жительки Братської громади повідомила її донька 12 вересня. Вона зазначила, що матір не виходить на зв'язок майже тиждень.

У Братській громаді затримали підозрюваного у вбивстві жінки. Фото: НацполіціяУ Братській громаді затримали підозрюваного у вбивстві жінки. Фото: Нацполіція
У Братській громаді затримали підозрюваного у вбивстві жінки. Фото: НацполіціяУ Братській громаді затримали підозрюваного у вбивстві жінки. Фото: Нацполіція

Правоохоронці почали пошукову операцію. Вони встановили, що до її зникнення причетний 54-річний співмешканець.

«Під час вживання алкогольних напоїв між потерпілою та її співмешканцем виник конфлікт, під час якого чоловік наніс удари стільцем по голові та тулубу жінки, внаслідок чого вона отримала травми, несумісні із життям. Щоб приховати злочин, чоловік на візку вивіз тіло на сміттєзвалище, розташоване у кінці присадибної ділянки та присипав землею і побутовим сміттям», — повідомили в поліції.

Також поліцейські уточнили, що раніше чоловік потрапляв у поле зору правоохоронців. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Суд має обрати підозрюваному запобіжний захід.

Нагадаємо, у Снігурівці чоловіка затримали за підозрою у вбивстві односельчанина. За даними слідства, він двічі вдарив чоловіка ножем у живіт. Потерпілий помер на місці.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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