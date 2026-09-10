У Снігурівці чоловіка підозрюють у вбивстві односельчанина, тепер йому загрожує до 15 років тюрми
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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У Снігурівці чоловіка затримали за підозрою у вбивстві односельчанина. За даними слідства, він двічі вдарив чоловіка ножем у живіт. Потерпілий помер на місці.
Про це повідомили в Нацполіції та прокуратурі Миколаївщини.
Зазначається, що тіло 61-річного жителя села Євгенівка 9 вересня у його будинку виявила сусідка, яка повідомила про це поліцію.
За даними слідства, того дня між чоловіками виник конфлікт. Підозрюваний, який був напідпитку, пішов додому, взяв ніж, а згодом повернувся до будинку знайомого.
Між чоловіками знову виникла сварка. Під час неї, за версією слідства, чоловік умисно двічі вдарив знайомого ножем у живіт. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці.
Правоохоронці вилучили з місця події ніж та інші речові докази й направили їх на експертизу.
Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує до 15 років тюрми. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що на Закарпатті 18-річного хлопця затримали за підозрою у вбивстві власної матері. За даними прокуратури, він знімав напад на мобільний телефон. Про злочин правоохоронцям розповів його брат-близнюк.
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