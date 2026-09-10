 У Снігурівці чоловіка підозрюють у вбивстві односельчанина, тепер йому загрожує до 15 років тюрми

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Головна Новини Правосуддя 15:50, 10 вересня, 2026

У Снігурівці чоловіка підозрюють у вбивстві односельчанина, тепер йому загрожує до 15 років тюрми

У Снігурівці чоловіка підозрюють у вбивстві односельчанина. Фото: НацполіціїУ Снігурівці чоловіка підозрюють у вбивстві односельчанина. Фото: Нацполіції

У Снігурівці чоловіка затримали за підозрою у вбивстві односельчанина. За даними слідства, він двічі вдарив чоловіка ножем у живіт. Потерпілий помер на місці.

Про це повідомили в Нацполіції та прокуратурі Миколаївщини.

Зазначається, що тіло 61-річного жителя села Євгенівка 9 вересня у його будинку виявила сусідка, яка повідомила про це поліцію.

За даними слідства, того дня між чоловіками виник конфлікт. Підозрюваний, який був напідпитку, пішов додому, взяв ніж, а згодом повернувся до будинку знайомого.

Між чоловіками знову виникла сварка. Під час неї, за версією слідства, чоловік умисно двічі вдарив знайомого ножем у живіт. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці.

У Снігурівці чоловіка підозрюють у вбивстві односельчанина. Фото: НацполіціїУ Снігурівці чоловіка підозрюють у вбивстві односельчанина. Фото: Нацполіції
У Снігурівці чоловіка підозрюють у вбивстві односельчанина. Фото: прокуратура МиколаївщиниУ Снігурівці чоловіка підозрюють у вбивстві односельчанина. Фото: прокуратура Миколаївщини
У Снігурівці чоловіка підозрюють у вбивстві односельчанина. Фото: прокуратура МиколаївщиниУ Снігурівці чоловіка підозрюють у вбивстві односельчанина. Фото: прокуратура Миколаївщини

Правоохоронці вилучили з місця події ніж та інші речові докази й направили їх на експертизу.

Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує до 15 років тюрми. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що на Закарпатті 18-річного хлопця затримали за підозрою у вбивстві власної матері. За даними прокуратури, він знімав напад на мобільний телефон. Про злочин правоохоронцям розповів його брат-близнюк.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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