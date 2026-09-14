У Південноукраїнську кадрові рішення і премії міськради погоджуватимуть із військовою адміністрацією

Південноукраїнська міська рада, грудень 2025 року. Фото: МикВісті

У Південноукраїнську призначення та звільнення керівників комунальних підприємств, установ і організацій, а також зміни премій посадовцям виконавчих органів міськради попередньо погоджуватимуть із начальником міської військової адміністрації. Такі правила передбачає новий порядок взаємодії міської ради, її виконавчих органів та військової адміністрації.

Відповідне спільне розпорядження 9 вересня підписали начальник Південноукраїнської міської військової адміністрації Іван Кухта та міський голова Валерій Онуфрієнко.

Порядок діятиме протягом усього періоду воєнного стану та ще 30 днів після його припинення.

Згідно з пунктом 14 документа, попереднього погодження з начальником військової адміністрації потребуватимуть призначення і звільнення керівників виконавчих органів міськради та їхніх заступників, керівників структурних підрозділів апарату ради та виконкому, а також керівників комунальних підприємств, установ і організацій.

Тобто йдеться, зокрема, про керівників комунальних підприємств, закладів освіти, лікарні та інших установ громади. Суб’єкт призначення має надати військовій адміністрації інформацію про кандидатуру.

Окремо визначені правила щодо премій. Міський голова має погоджувати з начальником військової адміністрації дисциплінарні заходи щодо посадовців виконавчих органів ради, а також встановлення або зміну розміру їхніх премій — якщо йдеться про збільшення понад базовий розмір, зменшення чи невиплату.

Також міська рада повинна надсилати військовій адміністрації порядок денний пленарного засідання не пізніше ніж за сім календарних днів до засідання, а виконком — не пізніше ніж за три дні. У разі позачергового засідання документи мають передаватися невідкладно після формування.

Водночас у невідкладних питаннях оборони, громадської безпеки, цивільного захисту, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та роботи критичної інфраструктури військова адміністрація може ухвалювати рішення без попередніх пропозицій чи погоджень міськради та виконкому.

У документі також зазначено, що розбіжності між сторонами мають вирішуватися під час робочих консультацій. При цьому наявність таких розбіжностей не зупиняє здійснення повноважень військової адміністрації.

Скриншот нового порядоку взаємодії міської ради, її виконавчих органів та військової адміністрації

Нагадаємо, у серпні 2026-го очільник Південноукраїнської міської військової адміністрації Іван Кухта почав самостійно ухвалювати бюджетні та тарифні рішення, а виконавчий комітет тепер лише бере інформацію до відома. Раніше, у липні 2026-го, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім представив Кухту депутатському корпусу та військовому керівництву, поставивши серед завдань підвищення обороноздатності громади. Тоді ж президент України підписав указ про утворення Південноукраїнської міської військової адміністрації.



Перед тим, на початку липня 2026-го, ми писали, як місто із стратегічною атомною станцією опинилося на межі створення військової адміністрації через тривалі конфлікти у міській владі: сесії міськради не збирались із лютого, а данський грант на 5,2 мільйони євро опинився під загрозою. Ще у травні 2026-го Кім подав документи президенту Зеленському для створення адміністрації, а у квітні 2026-го народний депутат Артем Чорноморов виступив проти цієї ідеї, назвавши тиск на громаду неприпустимим.



Ще раніше, у грудні 2025-го, обласна військова адміністрація не бачила юридичних підстав для введення військової адміністрації у Південноукраїнську, хоча тодішній міський голова Валерій Онуфрієнко про це просив, а депутати тричі не змогли зібратись і прийняти бюджет на 2026 рік.