«Тиск на громаду неприпустимий», — Чорноморов виступив проти військової адміністрації у Південноукраїнську

Нардеп-мажоритарник з Миколаївщини Артем Чорноморов. Фото з архіву МикВісті

Народний депутат України від партії «Слуга народу», який представляє 131-й округ Артем Чорноморов виступив проти створення військової адміністрації у Південноукраїнську.

Про свою позицію він висловив у соціальних мережах.

За словами парламентаря, держава навіть в умовах воєнного стану гарантує діяльність органів місцевого самоврядування, і цей принцип не може порушуватися політичними чи адміністративними рішеннями.

Чорноморов наголосив, що Південноукраїнська громада не є територією активних бойових дій: на її території не відбувалися і не відбуваються бойові зіткнення, які могли б загрожувати функціонуванню місцевої влади.

— У зв’язку з цим будь-які спроби впливу на діяльність міської ради, зокрема через: тиск на депутатів, блокування роботи органу місцевого самоврядування, або створення штучних підстав для запровадження військово-цивільної адміністрації, є неприпустимими, — переконаний депутат.

Окремо він підкреслив, що такі структури, як «Енергоатом» та Миколаївська ОВА, не мають права втручатися у діяльність органів місцевого самоврядування поза межами, визначеними законодавством. За його словами, їхнім завданням є забезпечення стабільності, безпеки та життєдіяльності регіону, а не участь у політичних чи бюджетних процесах громади.

Нардеп також зазначив, що рішення про створення військово-цивільної адміністрації повинні ухвалюватися виключно з огляду на реальні безпекові загрози, а не через управлінські чи політичні конфлікти.

За його словами, він планує ініціювати депутатські звернення та вимагати перевірки фактів можливого тиску на громаду.

— Як народний депутат України: я вимагатиму перевірки фактів можливого тиску, ініціюю відповідні депутатські звернення, і буду стояти на захисті права громади самостійно управляти своїми ресурсами. Місцеве самоврядування це не формальність. Це право людей керувати своєю громадою. І воно має бути захищене, — заявив народний обранець.

Що відомо

Нагадаємо, що нардеп Артур Герасимов заявив, що у Південноукраїнську хочуть створити військову адміністрацію. У цей процес, за словами нардепа, втручається «Енергоатом», Офіс президента та Миколаївська ОВА.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім казав, що не бачить юридичних підстав для введення у Південноукраїнську військової адміністрації на прохання міського голови Валерія Онуфрієнка, але у питанні ще будуть розбиратись.

Також заступник голови ОВА Георгій Решетілов пояснив, що рішення про створення військової адміністрації ухвалює президент, а для цього мають існувати чітко визначені законом підстави. Або це має бути повʼязано з військовими наслідками, або припиненням органів місцевого самоврядування.

Повідомлялось, що у Південноукраїнську третій рік не можуть підключити котельню від донора. Міжнародна організація з міграції (МОМ) надала котельню безкоштовно. Йдеться про котельню для лікарні у Південноукраїнську — вона єдина в області залишається непрацюючою.

Слід зазначити, що напочатку квітня 2026 року Південноукраїнська міська рада мала зібратися на 69-у сесію. Проте засідання вчетверте не відбулося. Наразі невідомо, на яку дату перенесуть засідання.