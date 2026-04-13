У Південноукраїнську вже вчетверте не змогли зібратися на сесію

Південноукраїнська міська рада знов не зібрала кворум. Фото: сайт Південноукраїнської міськради

Минулого четверга, 9 квітня, Південноукраїнська міська рада мала зібратися на 69 сесію. Проте засідання вчетверте не відбулося. Наразі невідомо, на яку дату перенесуть засідання.

Попередній раз депутати Південноукраїнської міської ради збиралися на засідання 22 січня. На сайті міської ради повідомили, що 68 сесія була запланована ще на жовтень 2025 року та неодноразово переносилася через брак кворуму.

Пізніше на сайті Південноукраїнської міської ради були опубліковані розпорядження міського голови, згідно з якими засідання кілька разів переносили, починаючи з середини лютого. 26 березня сесію в черговий раз перенесли на 9 квітня.

Розпорядження міського голови Південноукраїнська про перенесення сесії. Скриншоти з сайту Південноукраїнської міськради

На сайті Південноукраїнської міської ради повідомляється, що на засідання 9 квітня зареєструвалися лише 11 депутатів та міський голова. Отже, на порядку денному залишаються більше 100 проєктів рішень.

Зокрема, питання приватизації, земельні питання, затвердження графіку погашення цільової фінансової допомоги КНП «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня», внесення змін до Програми охорони довкілля та раціонального природокористування Південноукраїнської міської територіальної громади на 2026-2030 роки.

Крім того, 6 квітня був опублікований проєкт рішення про участь в проєкті «Програма зеленого відновлення NEFCO – Миколаївська область». Зазначається, що у межах проєкту у місті планують зробити реконструкцію каналізаційних насосних станцій, напірної господарчо-побутової каналізації, а також придбати сонячні панелі з акумуляторами. Загальна вартість цього проєкту становить 5,5 мільйона євро.

Нагадаємо, нардеп заявив, що у Південноукраїнську хочуть створити військову адміністрацію. У цей процес, за словами нардепа, втручається «Енергоатом», Офіс президента та Миколаївська ОВА для контролю над бюджетом.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім казав, що не бачить юридичних підстав для введення у Південноукраїнську військової адміністрації на прохання міського голови Валерія Онуфрієнка, але у питанні ще будуть розбиратись.

Також заступник голови ОВА Георгій Решетілов пояснив, що рішення про створення військової адміністрації ухвалює президент, а для цього мають існувати чітко визначені законом підстави. Або це має бути повʼязано з військовими наслідками, або припиненням органів місцевого самоврядування.

Також повідомлялося, що у Південноукраїнську третій рік не можуть підключити котельню від донора. Міжнародна організація з міграції (МОМ) надала котельню безкоштовно. Йдеться про котельню для лікарні у Південноукраїнську — вона єдина в області залишається непрацюючою.