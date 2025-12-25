«Простих рішень немає», — у Кіма поки не бачать підстав для введення військової адміністрації в Південноукраїнську

Віталій Кім на підсумковій конференції за 2025 рік. Фото: МикВісті

Миколаївська обласна військова адміністрація не бачить юридичних підстав для введення у Південноукраїнську військової адміністрації на прохання міського голови Валерія Онуфрієнка, але у питанні ще будуть розбиратись.

Так на запитання кореспондентки «МикВісті» відповів голова ОВА Віталій Кім та його заступник Георгій Решетілов під час прессконцеренції, присвяченій підсумковій роботі за 2025 рік.

Віталій Кім зазначив, що дійсно отримав лист від міського голови, але по суті питання ще не готовий відповісти, бо має у ньому розібратись.

Заступник голови ОВА Георгій Решетілов пояснив, що рішення про створення військової адміністрації ухвалює президент, а для цього мають існувати чітко визначені законом підстави. Або це має бути повʼязано з військовими наслідками, або припиненням органів місцевого самоврядування.

— По-перше, рішення приймає президент. Ми можемо розглянути і направити на прийняття рішення на Офіс президента. Законодавство передбачає з цього приводу декілька аспектів: це повʼязано з війною, окупацією, блокадою області. І те, що не повʼязано з війною — це припинення діяльності органу місцевого самоврядування. Це єдина підстава, яка може бути. Але це потрібно аргументувати. Якщо сесія не зібралась декілька разів, і мер, замість того, щоб знайти консенсус з депутатами і змусив їх працювати на громаду, це не введення адміністрації. простих рішень немає. І без аргументації президент такого рішення не прийме, тому що треба доводити, що влада на місці не працює, — сказав Георгій Решетілов.

Заступники голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, Валентин Гайдаржи та Микола Марінов. Фото: МикВісті

Віталій Кім додав, що ситуацію в Південноукраїнську також розглядатимуть з урахуванням розташування в місті Південноукраїнської АЕС, що є стратегічним об’єктом.

— Там є стратегічна важливість через Південноукраїнську АЕС, тому там буде окремо роздивлятись, — сказав Віталій Кім.

Як стало відомо, 25 грудня міський голова Валерій Онуфрієнко звернувся до голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма з проханням запровадити у Південноукраїнській міській територіальній громаді військову адміністрацію.

Таку необхідність він аргументував тим, що депутати Південноукраїнської міської ради не змогли зібратися на кілька сесій поспіль, через що місто досі не має затвердженого бюджету на 2026 рік.

На ситуацію відреагував народний депутат від партії «Слуга народу» Артем Чорноморов. Він заявив, що для цього немає підстав.