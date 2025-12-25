 Мер Південноукраїнська просить ОВА запровадити військову адміністрацію

Мер Південноукраїнська просить ОВА запровадити військову адміністрацію через неявку депутатів

Мер Південноукраїнська Валерій Онуфрієнко просить ОВА запровадити військову адміністрацію. Фото: yu.mk.uaМер Південноукраїнська Валерій Онуфрієнко просить ОВА запровадити військову адміністрацію. Фото: yu.mk.ua

У Південноукраїнську депутати міської ради не змогли зібратися на кілька сесій поспіль, через що місто досі не має затвердженого бюджету на 2026 рік. Через це міський голова Валерій Онуфрієнко звернувся до голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма з проханням запровадити у Південноукраїнській міській територіальній громаді військову адміністрацію.

Наприкінці року міський голова кілька разів скликав планові та позачергові сесії міськради. Основним питанням було ухвалення бюджету на 2026 рік, без якого громада не може стабільно працювати. Також на розгляд виносили інші рішення, необхідні для забезпечення життєдіяльності міста, повідомив мер Південноукраїнська Валерій Онуфрієнко.

Зокрема, 24 грудня не відбулася позачергова сесія, скликана на вимогу 16 депутатів. На порядку денному було п’яти питань. Однак у призначений час у сесійній залі з’явилися лише двоє з 16 депутатів, які самі ініціювали проведення засідання.

Мер Південноукраїнська просить ОВА запровадити військову адміністрацію через неявку депутатів. Фото: мер Південноукраїнська Валерій ОнуфрієнкоСесійна зала у Південноукраїнську. Фото: мер Південноукраїнська Валерій Онуфрієнко

Попри те, що закон зобов’язує депутатів брати участь у засіданнях ради, більшість із них проігнорували сесію.

«У соціальних мережах лунають звинувачення на адресу міського голови та секретаря ради, нібито вони не здатні зібрати депутатів. Проте закон чітко визначає: саме депутати зобов’язані брати участь у засіданнях і вирішувати актуальні для громади питання», — заявив мер

Питання, які депутати вимагали розглянути на позачерговій сесії, вже були включені до порядку денного 67-ї сесії міськради, що налічував 73 питання. Депутати мали можливість підтримати ці рішення, відхилити їх або зняти з розгляду, однак замість цього не прийшли на засідання.

«Найбільш небезпечним наслідком стало те, що бюджет на 2026 рік так і не був ухвалений. Це означає, що громаду чекають серйозні фінансові та соціальні проблеми, які можуть болісно позначитися на кожному жителі», — сказав Валерій Онуфрієнко.

У зв’язку з ситуацією, що склалася, міський голова звернувся до Миколаївської ОВА з проханням запровадити в громаді військову адміністрацію, щоб забезпечити безперервне управління та ухвалення необхідних рішень.

