«Повалення конституційного ладу», — Мер Південноукраїнська поскаржився в СБУ на депутатів Порошенка, які готують йому імпічмент

Засідання сесії Південноукраїнської міської ради. Фото: міська рада

У Південноукраїнську мер Валерій Онуфрієнко подав заяву до Служби безпеки України на депутатів від політичної партії «Європейська солідарність». Він вважає, що їхні дії можуть підпадати під статтю 109 Кримінального кодексу України та містять ознаки спроби насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення влади.

Про це йшлося під час засідання сесії Південноукраїнської міської ради, повідомляють «МикВісті».

Заяві мера передував конфлікт, який стався на попередньому засіданні сесії наприкінці серпня. Тоді заступниця мера Марія Дроздова заявила, що у виконкомі штучно створюються конфліктні ситуації. За її словами, міський голова Валерій Онуфрієнко без пояснень обмежує повноваження своїх заступників, змінює їхні напрямки роботи та не проводить наради, чим дезорганізовує роботу команди.

«Валерій Васильович здійснює травлю стосовно мене. Наприклад, він розпускає плітки, що принижують мою честь, як працівниці, людини і як жінки. Він часто впливає на моїх колег, які не розуміють, чому повинні слухати годинами бруд про мене та історії про Чорнобиль, які Валерій Васильович розповідає на кожній зустрічі та нараді незалежно від тематики. Валерій Васильович вдається до погроз в мою адресу. У нас на сьогоднішні день існує конфлікт інтересів у суді», — зазначила Марія Дроздова.

Заступниця мера Марія Дроздова під час сесії 28 серпня. Фото: Лариса Мініна ЮжкаNews.City

Депутатка Анжела Савастру, обрана від ОПЗЖ, запропонувала, щоб уповноважена особа з антикорупційної роботи вивчила питання ставлення міського голови до підлеглих та доповіла.

«Питання потребує негайного вирішення, оскільки люди, які неугодні Валерію Васильовичу, вони піддаються постійному тиску і несправедливості», — додала депутатка від «Європейської Солідарності» Олена Петрина.

Інша депутатка від «Європейської Солідарності» Антоніна Мартинко, начальниця управління діловодства та зв’язків з громадськістю, заявила про системний мобінг з боку міського голови. Вона розповіла, що спроби вирішити конфлікт у робочому форматі були безрезультатними.

Після цього депутати продовжили працювати та розглядати питання порядку денного. Однак після голосування за бюджетні питання депутати «Європейської солідарності» заявили, що покидають залу засідань, адже мер ігнорує вимоги винести питання про припинення своїх повноважень. Також вони ініціювали винесення цього питання на наступну сесію.

Засідання сесії Південноукраїнської міської ради 28 серпня. Фото: міська рада

Засідання сесії Південноукраїнської міської ради 28 серпня. Фото: міська рада

11 вересня, під час продовження пленарного засідання, Валерій Онуфрієнко заявив, що питання про його відставку поки не пройшло необхідної процедури, тому його не виноситимуть на голосування. Крім того, він повідомив, що СБУ перевірятиме дії депутатів від «Європейської солідарності».

«Хочу довести до вашого відома, що у зв’язку з подіями, які відбулися 28.08.2025 року під час проведення 63 сесії Південноукраїнської міської ради щодо офіційних заяв та публікацій в соціальних мережах політичної партії «Європейська солідарність». 9 вересня мною, як головою Південноукраїнської міської ради, подана заява про можливе вчинення кримінального правопорушення за статтею 109 Кримінального кодексу «дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади» до СБУ у Миколаївській області з метою надання офіційної оцінки діям представників політичної партії «Європейська солідарність» у Південноукраїнську під час воєнного стану», — сказав Валерій Онуфрієнко.

Мер Валерій Онуфрієнко. Фото: міська рада

Нагадаємо, що у Південноукраїнську створили робочу групу, яка проведе службове розслідування щодо посадовців, причетних до неналежної підготовки документів про звільнення заступника міського голови Сергія Горностая.

Перед цим Сергій Горностай добився поновлення на посаді через суд та отримав 280 тисяч гривень компенсації за незаконне звільнення. Окрім цього, суд задовольнив вимогу про моральну шкоду, присудивши 5 тисяч гривень.

Ще у 2023 році депутати Южноукраїнської міської ради на виїзному засіданні обрали секретарем Дениса Кравченка. Там були присутні 21 депутат («ОПЗЖ», «ЄС», «Сила людей», «Пропозиція»). За інформацією «МикВісті» більшість з них має відношення або безпосередньо працює на Південноукраїнській АЕС.

Перед засіданням депутати намагалися вигнати кореспондентку та оператора «МикВісті». Зокрема, Анжела Савастру, обрана від ОПЗЖ, заявила, що за власні гроші орендувала приміщення у будинку культури «Енергетик», і нібито тому журналісти не мають права там знаходитися. А потім попросила їх «скинутися» їй за оренду.

Спочатку Денису Кравченку не вдавалося зареєструватися на посаді. У рішення від 14 вересня 2023 року держреєстратор відмовився реєструвати його секретарем Южноукраїнської міськради. В документі зазначено, що Денис Кравченко подав документи не в повному обсязі, а також не став залишати у реєстратора оригінали документів і власну заяву про реєстрацію. Також вказано, що були допущені технічні помилки при заповненні заяви.

Третя спроба реєстрації Дениса Кравченка проходила ввечері 8 листопада у Коблівській сільській раді. Представники Южноукраїнької міської ради, які виступають проти призначення Дениса Кравченка, заявили, що реєстратору подано «підроблені документи» та викликали поліцію. Також заступник міського голови Южноукраїнська Сергій Горностай вказав, що на документах «відтиск фіктивної печатки». Однак спроба для Дениса Кравченка стала вдалою і його зареєстрували на посаді.

Також Денис Кравченко пояснив, чому його попередні рази не могли зареєструвати на посаді. За його словами, раніше робота міської ради була паралізована, а важливі питання для громади не ухвалювались.

20 листопада Денис Кравченко прийшов на роботу, проте не зміг потрапити до кабінету. На місце викликали слюсаря та виламали замок.

Денис Кравченко вже встиг провести декілька сесій. На одній із них депутати підтримали розпорядження щодо звільнення з Олександра Акуленка, який тепер намагається це оскаржити.

Голова Миколаївської облдержадміністрації вважає реєстрацію Дениса Кравченка повністю законною. Він зауважив, що слідкує за процесами у Южноукраїнській міській раді.