Ексвіцемер Південноукраїнська виграв суд проти міськради: його поновлять на посаді

Ексвіце-мер Южноукраїнська Сергій Горностай. Фото: Facebook

Колишній заступник міського голови Південноукраїнська Сергій Горностай добився поновлення на посаді через суд та отримав 280 тисяч гривень компенсації за незаконне звільнення.

Про це повідомив депутат Південноукраїнської міськради Сергій Ярошенко.

Відповідно до рішення, ухваленого суддею Веронікою Птичкіною, частина компенсації – 32 тисячі 216 гривень – підлягає негайному виконанню, решту суми виплатять після можливого розгляду справи в апеляції.

— Після захоплення влади в Южноукраїнську депутатами ОПЗЖ та їх поплічниками, проти Сергія Горностая у 2023 році поліція відкрила кримінальну справу по заяві Анжели Савастру (депутатка Южноукраїнської міської ради – прим.) за те, що він не голосував за підняття тарифу на воду, опалення та каналізацію. Загалом Сергій Горностай блокував підняття тарифу 7 засідань виконкому. Після цього його було звільнено з посади заступника в незаконний спосіб, – написав Сергій Ярошенко.

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Окрім цього, суд задовольнив вимогу про моральну шкоду, присудивши 5 тисяч гривень замість заявлених 75 тисяч гривень, які Горностай планував передати на підтримку ЗСУ.

Нагадаємо, що e 2023 році депутати Южноукраїнської міської ради на виїзному засіданні обрали секретарем Дениса Кравченка. Там були присутні 21 депутат («ОПЗЖ», «ЄС», «Сила людей», «Пропозиція»). За інформацією «МикВісті» більшість з них має відношення або безпосередньо працює на Південноукраїнській АЕС.

Перед засіданням депутати намагалися вигнати кореспондентку та оператора «МикВісті». Зокрема, Анжела Савастру, обрана від ОПЗЖ, заявила, що за власні гроші орендувала приміщення у будинку культури «Енергетик», і нібито тому журналісти не мають права там знаходитися. А потім попросила їх «скинутися» їй за оренду.

Спочатку Денису Кравченку не вдавалося зареєструватися на посаді. У рішення від 14 вересня 2023 року держреєстратор відмовився реєструвати його секретарем Южноукраїнської міськради. В документі зазначено, що Денис Кравченко подав документи не в повному обсязі, а також не став залишати у реєстратора оригінали документів і власну заяву про реєстрацію. Також вказано, що були допущені технічні помилки при заповненні заяви.

Третя спроба реєстрації Дениса Кравченка проходила ввечері 8 листопада у Коблівській сільській раді. Представники Южноукраїнької міської ради, які виступають проти призначення Дениса Кравченка, заявили, що реєстратору подано «підроблені документи» та викликали поліцію. Також заступник міського голови Южноукраїнська Сергій Горностай вказав, що на документах «відтиск фіктивної печатки». Однак спроба для Дениса Кравченка стала вдалою і його зареєстрували на посаді.

Також Денис Кравченко пояснив, чому його попередні рази не могли зареєструвати на посаді. За його словами, раніше робота міської ради була паралізована, а важливі питання для громади не ухвалювались.

20 листопада Денис Кравченко прийшов на роботу, проте не зміг потрапити до кабінету. На місце викликали слюсаря та виламали замок.

Денис Кравченко вже встиг провести декілька сесій. На одній із них депутати підтримали розпорядження щодо звільнення з Олександра Акуленка, який тепер намагається це оскаржити.

Голова Миколаївської облдержадміністрації вважає реєстрацію Дениса Кравченка повністю законною. Він зауважив, що слідкує за процесами у Южноукраїнській міській раді.