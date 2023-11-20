У понеділок, 20 листопада, Денис Кравченко, якого депутати обрали секретарем Южноукраїнської міської ради на виїзному засіданні, прийшов на роботу проте не зміг потрапити до кабінету. На місце викликали слюсаря та виламали замок.

Відео з місця подій у Facebook транслювало місцеве видання «ЮжБуд.News».

У міській раді Денис Кравченко спочатку звернувся до відділу кадрів Южноукраїнської міської ради та надав документи для офіційного оформлення на посаді. Проте начальник відділу кадрів Тетяна Босова зазначила, що до неї не надходило рішення сесії від 5 вересня про обрання нового секретаря. Їй дали доручення підготувати відповідні пояснювальні листи та документи.

Після цього Денис Кравченко спробував з’ясувати де ключі від кабінету Олександра Акуленка, якого звільнили рішенням тієї ж виїзної сесії. Однак ніхто із працівників міської ради не зміг цього пояснити. Також не змогли знайти печатку.

Разом з тим повідомляється, що з Олександром Акуленком відсутній зв'язок і де він знаходиться невідомо. Офіційно він перебуває на лікарняному.

Для з’ясування ситуації до міської ради викликали поліцію, яка задокументувала, що двері кабінету замкнуті. Також правоохоронців попередили, що двері будуть виламувати.

Після цього Денис Кравченко та деякі депутати викликали слюсаря, який за допомогою інструментів висвердлив замок та відкрив двері.

Заступник міського голови Сергій Горностай намагався завадити відкриттю дверей, однак після нетривалої штовханини відступив.

До кабінету запросили спеціально створену комісію, яка провела опис майна. Після цього Денис Кравченко зайшов до кабінету.

Нагадаємо, що 5 вересня депутати Южноукраїнської міськради на самостійно зібраному засіданні проголосували за звільнення секретаря міської ради Олександра Акуленка («Слуга народу»).

На заміну «слузі народу» в Южноукраїнську депутати обрали нового секретаря від «Пропозиції» Дениса Кравченка.

На сесії були присутні 21 депутат («ОПЗЖ», «ЄС», «Сила людей», «Пропозиція»). За інформацією «НикВести» більшість з них має відношення або безпосередньо працює на Південноукраїнській АЕС.

Перед засіданням депутати намагалися вигнати кореспондентку та оператора «НикВести». Зокрема, Анжела Савастру, обрана від ОПЗЖ, заявила, що за власні гроші орендувала приміщення у будинку культури «Енергетик», і нібито тому журналісти не мають права там знаходитися. А потім попросила їх «скинутися» їй за оренду.

Народний депутат Артем Чорноморов, обраний до Ради по округу, до якого входить Южноукраїнськ, вважає рішення про припинення повноважень тимчасово виконуючого обов’язки міського голови Олександра Акуленка, недійсним. За його словами, «це захоплення влади».

Спочатку Денису Кравченку не вдавалося зареєструватися на посаді. У рішення від 14 вересня 2023 року держреєстратор відмовився реєструвати його секретарем Южноукраїнської міськради. В документі зазначено, що Денис Кравченко подав документи не в повному обсязі, а також не став залишати у реєстратора оригінали документів і власну заяву про реєстрацію. Також вказано, що були допущені технічні помилки при заповненні заяви.

Третя спроба реєстрації Дениса Кравченка проходила ввечері 8 листопада у Ковлівській сільській раді. Представники Южноукраїнької міської ради, які виступають проти призначення Дениса Кравченка, заявили, що реєстратору подано «підроблені документи» та викликали поліцію. Також заступник міського голови Южноукраїнська Сергій Горгостай вказав, що на документах «відтиск фіктивної печатки».

Однак спроба для Дениса Кравченка стала вдалою і його зареєстрували на посаді.

Після цього секретар Южноукраїнської міської ради Олександр Акуленко, якого рішенням сесії від 5 вересня звільнили, заявив, що реєстрацію «нового» секретаря міськради Дениса Кравченка є кримінальним правопорушенням. Він вже готує звернення до правоохоронних органів.

Також Денис Кравченко пояснив, чому його попередні рази не могли зареєструвати на посаді. За його словами, раніше робота міської ради була паралізована, а важливі питання для громади не ухвалювались.