Вища рада правосуддя звільнила суддю із Південноукраїнська

Олена Волкова. Фото: Sud.ua

Вища рада правосуддя звільнила суддю Южноукраїнського міського суду Олену Волкову за дисциплінарні та етичні порушення.

Про це стало відомо на засіданні у четвер, 17 жовтня, передають «МикВісті».

Загалом Вища рада правосуддя розглянула скарги на рішення палат і визначиться зі звільненням двох суддів. На засідання були присутні 15 членів ради правосуддя.

Суддя Олена Волкова надіслала клопотання та просила не розглядати питання про звільнення. На її думку, його внесли помилково. У листі вона зазначила, що оскаржуватиме звільнення у Верховному суді.

Олена Волкова попросила членів ради бути милосердними. Крім того, у листі вона зазначила, що віддала судовій системі більшу частину свого життя та працювала чесно та добросовісно.

«Рішення про моє звільнення було ухвалено за мою правову позицію, за що суддя не може бути звільненим. Тому я буду його оскаржувати до Верховного суду», - зазначила суддя у клопотанні.

Однак, за даними Третьої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Олена Волкова у роботі «умисно та істотно» порушила норми процесуального права, порушила правила відводу та самовідводу, безпідставно затягувала розгляд страв. Зазначається, що поведінка Олени Волкової «порочить звання судді», вона проявляла неповагу до інших суддів, адвокатів та учасників процесу.

Вища рада правосуддя звільнила її з посади, за рішення проголосувало 15 членів.

Олена Волкова була призначена на посаду 11 листопада 2003 року строком на 5 років. У 2009 році її переобрали на посаду безстроково.

Крім Олени Волкової з посади звільнили суддю Мар’їнського районного суду Донецької області Максима Медведського.

Також на засіданні мали розглянути питання дисциплінарного стягнення з судді Центрального районного суду Миколаєва Олександра Чулупа. Однак він надіслав заяву про відкладення розгляду, адже знаходиться на лікарняному з 15 жовтня. Це його перше неявка, тому розгляд справи відклали.

Нагадаємо, що у серпні цього року Вища рада правосуддя (ВРП) прийняла рішення про звільнення Всеволода Князєва, судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Також повідомлялося, що протягом 2023 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 325 суддів.