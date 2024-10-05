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Южноукраїнська міськрада виступила за перейменування міста в Південноукраїнськ

Депутати Южноукраїнську на сесії міської ради. Фото: Южноукраїнської міської радиДепутати Южноукраїнську на сесії міської ради. Фото: Южноукраїнської міської ради

Депутати Южноукраїнська затвердили результати загальноміського голосування за перейменування міста на Південноукраїнськ.

Відповідне рішення вони ухвалили на 51-й сесії Южноукраїнської міської ради VII скликання, йдеться у сюжеті «Теленовини ПАЕС».

Зазначимо, що мова йде про голосування серед містян щодо нової назви. Воно звершилося ще 25 вересня 2023 року.  Тоді найбільшу кількість голосів набрала назва Південноукраїнськ, а саме — 3071 голос, за назву Гард проголосувало — 672 мешканці міста, за Бугогард — 56.

Але донині депутати не затвердили результати цього голосування. Вирішили це зробили на сесії 3 жовтня.

На засіданні виступила жителька міста Лідії Уманець. У своїй промові вона закликала депутатів затвердили результати анкетування щодо перейменування міста та звернутися до Верховної Ради України щодо врахування думки його жителів.

Голова юридичного відділу порадив депутатам розглянути це питання. Однак його вдалося затвердили лише з другої спроби.

Варто зазначити, що депутати Южноукраїнської міської ради у червні 2024 року зверталися до Верховної Ради України та просили перейменувати місто на Південноукраїнськ.

Перейменування Южноукраїнська

Як відомо, Національна комісія зі стандартів державної мови своїм рішенням 22 червня схвалила перелік сіл, селищ та міст, які мають бути перейменовані у термін до 27 грудня поточного року. Серед них і Южноукраїнськ.

Місто довго не могло визначитись з пропозиціями для перейменування. Місцеві депутати хотіли запропонувати Верховній Раді одразу дві назви: Південноукраїнськ та Гард. Однак на засіданні сесії у грудні 2023 року їм не вистачило голосів.

25 вересня у Южноукраїнську провели голосування серед містян щодо нової назви міста.

Також в громаді в рамках деколонізації влада хоче перейменувати 129 обʼєктів, в назвах яких є символіка комуністичного тоталітарного режиму.

На засіданні в лютому 2024 року Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області на місто Гард.

Пізніше в травні народний депутат України Артем Чорноморов вніс на розгляд парламенту проект постанови щодо перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області на місто Південноукраїнськ.

Також нагадаємо, що 11 червня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування відхилив пропозицію про скасування перейменування міста Южноукраїнськ.

Після цього в Южноукраїнській міські раді заявили, що Комітет ВР проігнорував думку переважної більшості міста під час розгляду питання щодо перейменування.

10 квітня Комітет з питань державного будівництва Верховної Ради підтримав рішення щодо перейменування Первомайська в Ольвіополь. Однак остаточне рішення мала затвердити Верховна Рада.

19 вересня Верховна Рада ухвалила постанову №12041 про перейменування понад 300 населених пунктів і районів. Однак перд цим, 18 вересня, Верховна Рада України провалила голосування за постанову №11188, яка мала фіналізувати етап дерусифікації назв 333 населених пунктів.  Постанова передбачала перейменування і населених пунктів на Миколаївщині, зокрема новою назвою міста Южноукраїнськ мав стати Гард, а Первомайськ — Ольвіополь. Але підтримали її лише 208 депутатів. 

1 жовтня у Раду знову внесли постанови про перейменування Первомайська на Ольвіополь та Южноукраїнська на Гард. Голосуватимуть наступного тижня.

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