Ще одна спроба: Рада знову голосуватиме за перейменування Южноукраїнська та Первомайська

Рада голосуватиме за перейменування міст на Миколаївщині, фото з відкритих джерел

У Раду внесли постанови про перейменування Первомайська на Ольвіополь та Южноукраїнська на Гард. Голосуватимуть наступного тижня.

Про це повідомив народний депутат Роман Лозинський на сторінці в Facebook. Законопроєкти опубліковані на сайті парламенту.

Загалом назву мають змінити п’ять населених пунктів, за які не вдалося проголосувати раніше.

«Згідно з домовленістю погоджувальної ради, розгляд постанов відбудеться вже наступного тижня», — написав нардеп.

Нагадаємо, що 19 вересня Верховна Рада ухвалила постанову №12041 про перейменування понад 300 населених пунктів і районів.

У середу, 18 вересня, Верховна Рада України провалила голосування за постанову №11188, яка мала фіналізувати етап дерусифікації назв 333 населених пунктів.

За постанову №11188 про дерусифікацію і перейменування понад 300 населених пунктів України проголосували двоє народних депутатів від Миколаївщини.

Нагадаємо, на засіданні в лютому 2024 року Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області на місто Гард.

Пізніше в травні народний депутат України Артем Чорноморов вніс на розгляд парламенту проект постанови щодо перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області на місто Південноукраїнськ. Однак 11 червня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування відхилив пропозицію про скасування перейменування міста Южноукраїнськ.

Після цього в Южноукраїнській міські раді заявили, що Комітет ВР проігнорував думку переважної більшості міста під час розгляду питання щодо перейменування.

10 квітня Комітет з питань державного будівництва Верховної Ради підтримав рішення щодо перейменування Первомайська в Ольвіополь. Однак остаточне рішення мала затвердити Верховна Рада.