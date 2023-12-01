У Южноукраїнську знову не змогли визначитись, як краще перейменувати місто.
У середу, 29 грудня, на засіданні сесії Южноукраїнської міської ради депутатам було запропоновано проголосувати за назву, яку підтримало більшість опитаних.
Зазначається, що по місту було проведено опитування в якому прийняли участь 3826 осіб. За Бугогард віддали 56 голосів, за Гард — 666 голосів, а за Південноукраїнськ — 3050 голосів, також були 54 зіпсовані бланки.
Спочатку було запропоновано голосувати за назву Південноукраїнськ, але потім вирішили запропонувати Верховній Раді одразу дві назви: Південноукраїнськ та Гард. Однак рішення набрало всього 9 голосів «за» із 22 присутніх. Це питання знову розглядатимуть на наступній сесії.
Разом з тим депутатів попередили, що у них є час до 27 грудня ухвалити рішення щодо нової назви, адже потім за них рішення прийматиме вже Верховна Рада.
Нагадаємо, що 25 вересня у Южноукраїнську, що на Миколаївщині на засіданні комісії з перейменування, провели голосування серед містян щодо нової назви міста.
Нагадаємо, що Національна комісія зі стандартів державної мови своїм рішенням 22 червня схвалила перелік сіл, селищ та міст, які мають бути перейменовані у термін до 27 грудня поточного року. Серед Них і Южноукраїнськ.
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У Южноукраїнську знову не змогли визначитись, як краще перейменувати місто.
У середу, 29 грудня, на засіданні сесії Южноукраїнської міської ради депутатам було запропоновано проголосувати за назву, яку підтримало більшість опитаних.
Зазначається, що по місту було проведено опитування в якому прийняли участь 3826 осіб. За Бугогард віддали 56 голосів, за Гард — 666 голосів, а за Південноукраїнськ — 3050 голосів, також були 54 зіпсовані бланки.
Спочатку було запропоновано голосувати за назву Південноукраїнськ, але потім вирішили запропонувати Верховній Раді одразу дві назви: Південноукраїнськ та Гард. Однак рішення набрало всього 9 голосів «за» із 22 присутніх. Це питання знову розглядатимуть на наступній сесії.
Разом з тим депутатів попередили, що у них є час до 27 грудня ухвалити рішення щодо нової назви, адже потім за них рішення прийматиме вже Верховна Рада.
Нагадаємо, що 25 вересня у Южноукраїнську, що на Миколаївщині на засіданні комісії з перейменування, провели голосування серед містян щодо нової назви міста.
Нагадаємо, що Національна комісія зі стандартів державної мови своїм рішенням 22 червня схвалила перелік сіл, селищ та міст, які мають бути перейменовані у термін до 27 грудня поточного року. Серед Них і Южноукраїнськ.