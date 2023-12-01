У Южноукраїнську знову не змогли визначитись, як краще перейменувати місто.

У середу, 29 грудня, на засіданні сесії Южноукраїнської міської ради депутатам було запропоновано проголосувати за назву, яку підтримало більшість опитаних.

Зазначається, що по місту було проведено опитування в якому прийняли участь 3826 осіб. За Бугогард віддали 56 голосів, за Гард — 666 голосів, а за Південноукраїнськ — 3050 голосів, також були 54 зіпсовані бланки.

Спочатку було запропоновано голосувати за назву Південноукраїнськ, але потім вирішили запропонувати Верховній Раді одразу дві назви: Південноукраїнськ та Гард. Однак рішення набрало всього 9 голосів «за» із 22 присутніх. Це питання знову розглядатимуть на наступній сесії.

Разом з тим депутатів попередили, що у них є час до 27 грудня ухвалити рішення щодо нової назви, адже потім за них рішення прийматиме вже Верховна Рада.

Нагадаємо, що 25 вересня у Южноукраїнську, що на Миколаївщині на засіданні комісії з перейменування, провели голосування серед містян щодо нової назви міста.

Нагадаємо, що Національна комісія зі стандартів державної мови своїм рішенням 22 червня схвалила перелік сіл, селищ та міст, які мають бути перейменовані у термін до 27 грудня поточного року. Серед Них і Южноукраїнськ.