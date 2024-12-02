«Бюрократична тяганина» завадила Південноукраїнську використати ₴124 млн на розвиток та будівництво

Микола Покрова. Фото Південноукраїнської міської ради

Південноукраїнськ у 2024 році отримав 124 мільйонів грантових коштів, субвенцій та дотацій з держбюджету, але освоїти вдалося лише частину коштів.

Про це стало відомо на засіданні сесії Південноукраїнської міської ради, повідомляють «МикВісті».

Перед депутатами зі звітом виступив перший заступник міського голови Микола Покрова. Він розповів, що в цьому році вдалося залучити «рекордні» суми донорських коштів та дотацій. Разом з тим, через «бюрократичну тяганину» частина коштів залишилась неосвоєною.

«Це капітальне будівництво. Якщо це було б поточне — було б простіше. А тут проєкт, його необхідно коригувати і знову проходити експертизу. Все це бюрократична тяганина, вона займає багато часу. Багато в чому причиною затягування і низької реалізації проєктів та освоєння виділених коштів — це бюрократичний процес», — зазначив заступник мера.

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Він навів приклад, що місто на початку року виграло грант від ПРООН на 27,5 мільйонів гривень, проте і досі не розпочалася реалізація проєкту. Микола Покрова зазначив, що це пов’язано з тим, що в Управлінні будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради вже тричі змінювалось керівництво і всі процеси кожен розпочинає заново.

«Тому що фінансова угода погоджується з двома міністерствами. У нас велика переписка з цими міністерствами. Один керівник це пройшов, потім його змінили. Проходить те саме з самого початку наступний керівник. Потім третій керівник. Вже третій керівник все підписав і підготував і у нас перейменування міста. І ми вчетверте переробляємо документи на фінансову угоду на 27,5 мільйона гривень. Ми не можемо на цей процес вплинути, нажаль у нас така бюрократична система», — додав він.

Зазначимо, що за 27,5 мільйонів гривень у місті мали витратити на технічне переоснащення для підвищення надійності та енергоефективності роботи теплорозподільного пункту (ТРП-5).

Депутати попросили профільного заступника тримати на жорсткішому контролі всі процеси, за які він відповідає. У результаті депутати прийняли до відома звіт Миколи Покрови.

Нагадаємо, що Південноукраїнська міська рада проголосувала за премію меру Валерію Онуфрієнку у розмірі 100% посадового окладу.