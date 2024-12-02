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Депутати Південноукраїнську з другого разу проголосували за преміювання мера Онуфрієнка

Мер Валерій Онуфрієнко та секретар Денис Кравченко, фото: ЮжкаNews.CityМер Валерій Онуфрієнко та секретар Денис Кравченко, фото: ЮжкаNews.City

Південноукраїнська міська рада проголосувала за премію меру Валерію Онуфрієнку у розмірі 100% посадового окладу.

Відповідне рішення підтримали 19 депутатів, ще 1 утримався, повідомляють «МикВісті».

Зазначимо, що засідання сесії пройшло у четвер, 28 листопада.

Під час обговорення депутати попросили юридичний департамент обґрунтувати законність даного питання. 

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— Тут є два нюанси, які мають розуміти депутати, які голосують. Міський голова має право на отримання премії, але другий нюанс це те, що дійсно саме від депутатів залежить визначення відсотка, який був вказаний в цій премії, — пояснила посадовиця міськради.

— Дайте чітку відповідь: так чи ні? Чи маємо ми право голосувати? Ми хочемо розуміти відповідальність.

— У нас є уповноважений з корупції. Законом передбачено, що функції, які виконує департамент корупції не може ніхто перекласти. Розʼяснювати щодо конфлікту інтересів має саме повноважний, — відповіла посадовиця депутатам.

Голосів для прийняття рішення одразу не знайшлось. У роботі сесії поставили паузу.

Під час перерви спеціалістка у сфері антикорупційної діяльності пояснила депутатському корпусу, що висування пропозиції про розмір відсотку може розглядатися, як конфлікт інтересів, однак голосування за нього не вважатиметься таким, пише ЮжкаNews.City.

Після цього депутати повторно голосували за дане питання і на цей раз голосів вистачило. Рішення підтримали 19 депутатів, 1 утримався, ще 3 не голосували, серед них зокрема секретар Денис Кравченко, який заявив про конфлікт інтересів.

Результати поіменного голосування за преміювання Валерія ОнуфрієнкаРезультати поіменного голосування за преміювання Валерія Онуфрієнка

Як відомо, у квітні 2024 року позбавлений повноважень міський голова Южноукраїнська Валерій Онуфрієнко поновився на посаді. 

Відставка Валерія Онуфрієнка

27 квітня на сайті Южноукраїнської міськради з'явився проект рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Валерія Онуфрієнка. Проект рішення про дострокове припинення повноважень ініціювала голова комісії з питань етики та законності депутат від «Європейської солідарності» Олена Петрина.

У записці пояснення до документу вона стверджувала, що мер Южноукраїнська неодноразово порушував законодавство і навіть побив свою заступницю Марію Дроздову. Южноукраїнська газета «Контакт» також повідомила, що через цей випадок мера позбавили права носити зброю, яку йому видали на час дії військового стану.

Пізніше йому повідомили про підозру у скоєнні злочину.

16 червня депутати Південноукраїнської міської ради визнали незадовільною роботу мера Валерія Онуфрієнка та достроково припинили його повноваження.

Мером Валерій Онуфрієнко став у листопаді 2020 року. Він балотувався від «Слуги народу» та переміг із відривом у 1% голосів.

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