Главой Южноукраинской городской громады стал кандидат от «Слуги народа» Валерий Онуфриенко.
Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованный Центральной избирательной комиссией.
Валерий Онуфриенко получил 2106 голосов избирателей (20,04%). На втором месте в избирательной гонке — кандидат от партии «Сила Людей» Ольга Андреева, которая набрала 19,01% — на 108 голосов меньше победителя.
Мэр Южноукраинска 2015-2020 гг. и 2000-2005 гг. Виктор Пароконный занял четвертую позицию, получив 14,18%.
Валерий Онуфриенко — инженер технических средств охраны и вооружения, возглавляет Южноукраинскую городскую организацию инвалидов «Союз. Чернобыль. Украина».
Напомним, согласно данным параллельного подсчета, Вознесенск возглавил кандидат от «Слуги народа» Евгений Величко.
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Главой Южноукраинской городской громады стал кандидат от «Слуги народа» Валерий Онуфриенко.
Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованный Центральной избирательной комиссией.
Валерий Онуфриенко получил 2106 голосов избирателей (20,04%). На втором месте в избирательной гонке — кандидат от партии «Сила Людей» Ольга Андреева, которая набрала 19,01% — на 108 голосов меньше победителя.
Мэр Южноукраинска 2015-2020 гг. и 2000-2005 гг. Виктор Пароконный занял четвертую позицию, получив 14,18%.
Валерий Онуфриенко — инженер технических средств охраны и вооружения, возглавляет Южноукраинскую городскую организацию инвалидов «Союз. Чернобыль. Украина».
Напомним, согласно данным параллельного подсчета, Вознесенск возглавил кандидат от «Слуги народа» Евгений Величко.