Сегодня, 25 октября, в Украине проходят очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.

На выборах в Николаевский областной совет участвует 12 полических партий, которые выдвинули в депутаты суммарно 632 человека. Список кандидатов можно посмотреть на сайте Центральной избирательной комиссии.

В выборах депутатов Николаевского городского совета участвует 9 партий, которые выдвинули 666 кандидатов, со списком которых можно ознакомиться на сайте ЦИК.

В мэры Николаева баллотируется 6 кандидатов:

Юрий Гранатуров, партия «За Майбутнє»;

Татьяна Домбровская, партия «Слуга народа»;

Николай Круглов, партия «Наш край»;

Александр Садыков, партия «Миколаївці»;

Александр Сенкевич, партия «Пропозиція»;

Владислав Чайка, партия «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Онлайн-репортаж

8:28 Все 917 избирательных участков в Николаевской области открылись вовремя и без нарушений. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что 1500 полицейских продолжают нести службу по охране общественной безопасности и порядка на избирательных участках и контролируют оперативную обстановку в области сегодня в Николаевской области.

8:00 Открываются избирательные участки для голосования на выборах. Для того, чтобы проголосовать, нужно иметь при себе паспорт, маску и желательно идти со своей ручкой.

Голосование на местных выборах: важно знать

время работы избирательных участков - с 08:00 до 20:00 25 октября;

для получения бюллетеня нужно иметь при себе документ, подтверждающий личность и гражданство Украины;

вход на избирательный участок - только в маске/респираторе после температурного скрининга.

во время голосования необходимо заполнить несколько бланков с перечнем кандидатов в местные советы (от 2-х до 5, в зависимости от места проживания избирателя);

25 октября у избирательных участков состоится всеукраинский опрос общественного мнения от президента Зеленского.

В ЦИК рассказали об особенностях заполнения бюллетеня на выборах. Сначала нужно поставить налочку за политическую силу, а потом вписать номер кандидата в депутаты, которого вы поддерживаете.