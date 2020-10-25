Сегодня, 25 октября, в Украине проходят очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.
На выборах в Николаевский областной совет участвует 12 полических партий, которые выдвинули в депутаты суммарно 632 человека. Список кандидатов можно посмотреть на сайте Центральной избирательной комиссии.
В выборах депутатов Николаевского городского совета участвует 9 партий, которые выдвинули 666 кандидатов, со списком которых можно ознакомиться на сайте ЦИК.
В мэры Николаева баллотируется 6 кандидатов:
8:28 Все 917 избирательных участков в Николаевской области открылись вовремя и без нарушений. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Сообщается, что 1500 полицейских продолжают нести службу по охране общественной безопасности и порядка на избирательных участках и контролируют оперативную обстановку в области сегодня в Николаевской области.
8:00 Открываются избирательные участки для голосования на выборах. Для того, чтобы проголосовать, нужно иметь при себе паспорт, маску и желательно идти со своей ручкой.
Голосование на местных выборах: важно знать
В ЦИК рассказали об особенностях заполнения бюллетеня на выборах. Сначала нужно поставить налочку за политическую силу, а потом вписать номер кандидата в депутаты, которого вы поддерживаете.
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Сегодня, 25 октября, в Украине проходят очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.
На выборах в Николаевский областной совет участвует 12 полических партий, которые выдвинули в депутаты суммарно 632 человека. Список кандидатов можно посмотреть на сайте Центральной избирательной комиссии.
В выборах депутатов Николаевского городского совета участвует 9 партий, которые выдвинули 666 кандидатов, со списком которых можно ознакомиться на сайте ЦИК.
В мэры Николаева баллотируется 6 кандидатов:
8:28 Все 917 избирательных участков в Николаевской области открылись вовремя и без нарушений. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Сообщается, что 1500 полицейских продолжают нести службу по охране общественной безопасности и порядка на избирательных участках и контролируют оперативную обстановку в области сегодня в Николаевской области.
8:00 Открываются избирательные участки для голосования на выборах. Для того, чтобы проголосовать, нужно иметь при себе паспорт, маску и желательно идти со своей ручкой.
Голосование на местных выборах: важно знать
В ЦИК рассказали об особенностях заполнения бюллетеня на выборах. Сначала нужно поставить налочку за политическую силу, а потом вписать номер кандидата в депутаты, которого вы поддерживаете.