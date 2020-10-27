Кандидат в мэры Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислав Чайка заявил, что члены избирательных комиссий от политсилы были слабо подготовлены.

Об этом он сказал в комментарии журналистам канала NewsOne.

— Несмотря на слабую подготовку наших членов УИК, уже была отработана практически большая часть протоколов. На понедельник после обеда они уже были готовы, но стал вопрос о том, чтобы сдать их в территориальные комиссии. В территориальных комиссиях — давка, люди двое суток не спали, не могут разобраться, куда сдавать, что сдавать. Знаете, идёт такая затяжка приема документов, чтобы устроить какие-то фальсификации манипуляции в выборном процессе, — сказал Владислав Чайка.

Он обратился к тем, кто отвечает за избирательный процесс и призвал их ускорить прием протоколов и бюллетеней. Также кандидат заявил, что «ОПЗЖ» будет обращаться в соответствующие инстанции в случае, если факты фальсификаций будут подтверждены.

Также, отвечая на вопрос журналистов канала Zik о том, почему протоколы из некоторых районов даже не видели, Владислав Чайка снова сказал о слабой подготовке членов комиссий. Он возложил за это ответственность на Центральную избирательную комиссию.

— Потому что слабая подготовка, слабая подготовка и членов ТИК, и членов УИК. Не уделили их подготовке должного внимания. Все вопросы нужно задавать центральной избирательной комиссии, которая отвечает за избирательный процесс в нашей стране, — отметил Владислав Чайка.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 16:00 из четырех районных территориальных избирательных комиссий Николаева обработали все протоколы только члены комиссии Корабельного района.

Напомним, кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Руслан Москаленко заявил, что ряд политически партий в Николаеве пытаются фальсифицировать результаты выборов.

Также кандидат в депутаты Николаевского городского совета Максим Невенчанный заявил, что ему известно о попытках изменить результаты местных выборов таким образом, чтоб ряд партий смогли преодолеть барьер в 5%.