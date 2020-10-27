По состоянию на 16:00 из четырех районных территориальных избирательных комиссий Николаева обработали все протоколы только члены комиссии Корабельного района.

Об этом сообщает UA Миколаїв.

В территориальной избирательной комиссии Заводского района обработали 41 пакет документов из 53, в территориальной избирательной комиссии Ингульского района сдали протоколы лишь около 37 участковых избирательных комиссий из 57.

Что касается Центральной территориальной избирательной комиссии, то здесь должны сдать документы представители 64-х участков. Комиссия уже приняла 51 пакет с протоколами.

По словам председателя Центральной районной территориальной избирательной комиссии Оксаны Новиковой, столь медленная скорость обработки документации связана с тем, что участковые комиссии приносят неподготовленные документы. В связи с чем УИЗ получают обратно документацию на исправление.

Напомним, более 91% участковых избирательных комиссий по всей Украине завершили подсчет голосов на местных выборах.