Более 91% участковых избирательных комиссий завершили подсчет голосов на местных выборах.
Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
— По информации, поступившей в Секретариат Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 12:00 27 октября 2020 почти 26 тысяч 700 участковых избирательных комиссий, что составляет более 91% от общего количества образованных УИК, завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии, — говорится в сообщении.
Отмечается, что подсчет голосов полностью завершили в 6 регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Напомним, политическая партия «Пропозиция» опубликовала данные 100% подсчета голосов на выборах Николаевского городского головы, а также городского совета.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Более 91% участковых избирательных комиссий завершили подсчет голосов на местных выборах.
Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
— По информации, поступившей в Секретариат Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 12:00 27 октября 2020 почти 26 тысяч 700 участковых избирательных комиссий, что составляет более 91% от общего количества образованных УИК, завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии, — говорится в сообщении.
Отмечается, что подсчет голосов полностью завершили в 6 регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Напомним, политическая партия «Пропозиция» опубликовала данные 100% подсчета голосов на выборах Николаевского городского головы, а также городского совета.