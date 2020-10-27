Более 91% участковых избирательных комиссий завершили подсчет голосов на местных выборах.

Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

— По информации, поступившей в Секретариат Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 12:00 27 октября 2020 почти 26 тысяч 700 участковых избирательных комиссий, что составляет более 91% от общего количества образованных УИК, завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии, — говорится в сообщении.