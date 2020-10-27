Политическая партия «Пропозиция» опубликовала данные 100% подсчета голосов на выборах Николаевского городского головы, а также городского совета.

Данные параллельного подсчета были опубликовано на Facebook-странице политической силы, - сообщают НикВести.

По данным подсчета штаба политической силы, Александр Сенкевич набрал 38,99% голосов, его ближайший оппонент Владислав Чайка - 29,36%.

Татьяна Домбровская - 12,37%;

Николай Круглов - 7,43%;

Юрий Гранатуров - 5,44%;

Александр Садыков - 3,57%.

Что касается выборов Николаевского городского совета, то там результаты политических сил выглядят следующим образом:

«Оппозиционная платформа - За жизнь» - 27,53%;

«Пропозиция» - 22,54%

«Слуга народа» - 14,59%;

«Европейская солидарность» - 6,8%;

«Партия Шария» - 6%.

Ранее сообщалось, что глава горизбиркома Николаева рассказал о том, почему комиссия медленно принимает протоколы участковых комиссий.