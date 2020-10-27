Политическая партия «Пропозиция» опубликовала данные 100% подсчета голосов на выборах Николаевского городского головы, а также городского совета.
Данные параллельного подсчета были опубликовано на Facebook-странице политической силы, - сообщают НикВести.
По данным подсчета штаба политической силы, Александр Сенкевич набрал 38,99% голосов, его ближайший оппонент Владислав Чайка - 29,36%.
Татьяна Домбровская - 12,37%;
Николай Круглов - 7,43%;
Юрий Гранатуров - 5,44%;
Александр Садыков - 3,57%.
Что касается выборов Николаевского городского совета, то там результаты политических сил выглядят следующим образом:
«Оппозиционная платформа - За жизнь» - 27,53%;
«Пропозиция» - 22,54%
«Слуга народа» - 14,59%;
«Европейская солидарность» - 6,8%;
«Партия Шария» - 6%.
Ранее сообщалось, что глава горизбиркома Николаева рассказал о том, почему комиссия медленно принимает протоколы участковых комиссий.
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Политическая партия «Пропозиция» опубликовала данные 100% подсчета голосов на выборах Николаевского городского головы, а также городского совета.
Данные параллельного подсчета были опубликовано на Facebook-странице политической силы, - сообщают НикВести.
По данным подсчета штаба политической силы, Александр Сенкевич набрал 38,99% голосов, его ближайший оппонент Владислав Чайка - 29,36%.
Татьяна Домбровская - 12,37%;
Николай Круглов - 7,43%;
Юрий Гранатуров - 5,44%;
Александр Садыков - 3,57%.
Что касается выборов Николаевского городского совета, то там результаты политических сил выглядят следующим образом:
«Оппозиционная платформа - За жизнь» - 27,53%;
«Пропозиция» - 22,54%
«Слуга народа» - 14,59%;
«Европейская солидарность» - 6,8%;
«Партия Шария» - 6%.
Ранее сообщалось, что глава горизбиркома Николаева рассказал о том, почему комиссия медленно принимает протоколы участковых комиссий.