Глава Николаевской городской избирательной комиссии Евгений Бабков рассказал, что работа избиркома продвигается трудно из-за множества ошибок допущенных на ДВК.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

В частности, он отметил, что горизбирком обработал около 85 участковых комиссий – это меньше половины от их общего количества в городе. Затрудненная работа комиссии объясняется значительным количеством ошибок в протоколах, из-за чего некоторые ДВК отправляется на доработку документов.

– На текущий момент мы обработало порядка 85 комиссий. Каждая третья отправляется на доработку. Очень сложно в этом году идёт работа. Я даже не знаю, чем это можно аргументировать, возможно, из-за изменений в законе, люди не сориентировались или банальная халатность. Обычно, это ошибки не те, что влияют на процесс волеизъявления. Много ошибок в порядке заполнения протокола. Мы отправляем на уточнение, они приезжают с теми же цифрами. То есть, как было так и остаётся, но мы тратим на это 30-40 минут. В ожидании сейчас около 120 комиссий, - сказал Евгений Бабков.

Напомним, ранее в Николаевском горизбиркоме с 6 утра собралась большая очередь представителей участковых комиссий в ожидании сдачи протоколов.