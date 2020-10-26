В Николаевском горизбиркоме с 6 утра собралась большая очередь представителей участковых комиссий в ожидании сдачи протоколов.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В частности, члены ДВК отметили, что сегодня Николаев перешил в красную карантинную зону, однако об их собственной безопасности никто не думает – они не обеспечены масками и антисептиками. Помимо этого, они пожаловались также на условия, в которых им некогда поесть и отсутствие питьевой воды.

— Мы сидим в очереди с 6 утра. Сегодня Николаев перешел в красную зону. Посмотрите, сколько нас здесь! Эта очередь просто не двигается, и это ещё нет все ДВК здесь! Хоть кто-то подумал о том, что нужны маски, антисептики, да банально водой людей обеспечить никто не может. Почему от нас на участках это требовалось, и мы это делали, а здесь на нас плевать хотели. Мы что, скот?, - рассказал НикВести один из представителей ДВК.

Кроме этого, представители комиссий отметили, что несмотря на карантин, в помещении, в котором они находятся, никто не моет полы, а проветривтаь его им приходится самостоятельно.

Напомним, в Общественной сети «ОПОРА» заявили, что недовольны работой участковых избирательных комиссий в Николаеве и области.