В Общественной сети «ОПОРА» недовольны работой участковых избирательных комиссий в Николаеве и области.

Об этом во время пресс-конференции сказал координатор ОПОРы в Николаевской области Дмитрий Баштовой, пишут НикВести.

В частности, он рассказал, что в селе Владимировка Казанковского района Николаевской области члены УИК не пускали на участок наблюдателя от ОПОРы.

— Все нарушения, которые были зафиксированы в день голосования, в большинстве случаев носили традиционный характер — это касалось процедурных нарушений. Например, когда нашего наблюдателя не пускали на избирательный участок в селе Владимировка, потому что так посчитали нужным. Все же после обращения в полицию мы смогли попасть на утреннее заседание, - сказал Дмитрий Баштовой.

Также он рассказал, что в день выборов также был зафиксирован факт выдачи бюллетеня избирателю без предоставления им паспорта.

— Например, утреннее заседание в селе Кринички начиналось раньше законного срока — раньше 07:15. В селе Штукар было зафиксировано голосование без паспорта на что был составлен акт и было сообщено членам комиссии, что это может быть признаком уголовного правонарушения. Еще у нас отсутствовали информационные плакаты на участках. Это мы могли наблюдать, как в Николаеве, так и в Первомайске. В Вознесенске, например, были кабинки с поднятыми шторками, что могло иметь признаки нарушения тайны голосования. По-сути, все нарушения, которые были зафиксированы в день голосования, не имели влияния на результат волеизъявления в сравнении с тем, как из-за невнимательности начинают возникать ситуации с бюллетенями, - сказал Дмитрий Баштовой.

Кроме этого он рассказал, что на одном из участков в Вознесенске на бюллетенях отсутствовали печати из-за чего голоса избирателей теперь считаются недействительными.

— Хотя, были и те нарушения, которые все же имели влияние на волеизъявление, на результат. Это случаи, когда на части избирательных бюллетеней не были проставлены печатки. Собственное, это было зафиксировано в Вознесенске. На данный момент еще принимается решение, что делать. Там 18 бюллетеней недействительны. Почему это влияет на результат? Потому что 18 избирателей, проголосовав и исполнив свой гражданский долг, никаким образом не осуществили свое конституционное право и хо голоса не будут учтены из-за ошибки членов комиссии, - сказал Дмитрий Баштовой.

При этом координатор ОПОРы в области добавил, что члены УИК также допускают ряд процедурных нарушений.

— Мы также наблюдаем много процедурных нарушений, которые заключаются в привозе с собой печатки комиссии, что является нарушением законодательства, нарушении целостности документации, нарушении порядка транспортировки избирательных бюллетеней соответствующей комиссии. Тут наблюдается очень много примером невнимательности членов участковыхкомиссий и путаница. Много участковыхкомиссий еще не сдалось. По состоянию где-то на 12 час по Николаеву приблизительно 20% участковыхкомиссий только сдалось, или было принято хоть какое-то решение соответствующей территориальной комиссией: или на их пересчет, или на уточнение на подсчет, или принять документы. Процесс принятия протокола долгий, - сказал Дмитрий Баштовой.

Напомним, что на выборах Николаевского городского головы лидирует действующий мэр Александр Сенкевич.