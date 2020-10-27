Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Руслан Москаленко заявил, что ряд политически партий в Николаеве пытаются фальсифицировать результаты выборов.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

По словам политика, наблюдатели партии «ОПЗЖ» фиксируют фальсификации с результатами партий на ряде избирательных участков.

— Среди тех нарушений, которые зафиксировали и наблюдатели, и наши члены ТВК — самое распространенное — это расхождение в цифрах. То есть, некоторым партиям и кандидатам приписывали цифры, которые не соответствуют действительности. Я не расцениваю это как технические ошибки, считаю, что таким образом кто-то пользуется неразберихой, желая подтасовать результаты, — говорит Руслан Москаленко.

Руслан Москаленко говорит, что одним из наиболее распространенных нарушений на участках является приписывание несуществующих голосов ряду партий.

— Например, на участке №480909 было у одной из партий было 9 голосов, дорисовали четверку, итого вышло 94 голоса. Таким образом приписали 20 голосов и на участке № 480829, но к другой партии — провластной. К сожалению, это не единичные случаи.

О том, что зафиксировано ряд нарушений при транспортировке — это вообще отдельная история. Все это свидетельствует также и о том, что центральной властью были намеренно созданы такие условия: начиная от сложных бюллетеней, заканчивая зависшей системой обработки голосов, — отметил он.

Политик также отметил, что партия «ОПЗЖ» не допустит нарушений закона и фальсификаций результатов выборов.

— Во всей этой ситуации, партии, которые не могут смириться с выигрышем «ОПЗЖ», пытаются воспользоваться оттягиванием времени для фальсификации выборов, ссылаясь на низкую подготовленность членов избирательных участков и членов территориальных комиссий, принимающих документы. Еще рано говорить об окончательной победе нашей политической силы, победа будет тогда, когда мы защитим реальные итоги выборов. Сейчас команда «ОПЗЖ» работает над тем, чтобы каждая попытка пойти против закона не осталась безнаказанной! — резюмировал политик.

Напомним, кандидат в депутаты Николаевского городского совета Максим Невенчанный заявил, что ему известно о попытках изменить результаты местных выборов таким образом, чтоб ряд партий смогли преодолеть барьер в 5%.