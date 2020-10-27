Максим Невенчанный

Кандидат в депутаты Николаевского городского совета Максим Невенчанный заявил, что ему известно о попытках изменить результаты местных выборов таким образом, чтоб ряд партий смогли преодолеть барьер в 5%.

Соответствующее заявление Максим Невенчанный опубликовал в Facebook.

По его словам, горизбирком Николаева за два дня принял только 85 из 207 протоколов участковых избирательных комиссий. Остальных отправляют на доработку.

— Есть информация, что непрошедшая 5% барьер партия Николаевцев ведет торги и договаривается с остальными участниками процесса о том, чтоб их завели вопреки голосованию николаевцев. Горизбирком Николаева уже вторые сутки принимает протоколы участковых комиссий. На данный момент обработано около 85 комиссий из 207. Каждую третью УИК отправляют на доработку, - написал Максим Невенчанный.

Он также высказал сожаление, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» не организовала параллельный подсчет голосов, чтоб они могли противостоять фальсификациям.

— Жаль, что в нашей партии не организован параллельный подсчет голосов, чтобы мы могли этому противостоять. Приходится полагаться на другие партии, такие как Пропозиция. Но сегодня ночью Дятлов проводил переговоры с Сенкевичем…, - написал Максим Невенчанный.

Онлайн-репортаж НикВести со дня выборов в Николаевской области.

Отметим, что по данным параллельного подсчета партии «Пропозиция» барьер в 5% преодолевают только «ОПЗЖ», «Слуга народа», «Пропозиция», «ЕС» и «Партия Шария». При этом их параллельный подсчет не учитывал голоса партии «Наш край», которая проходит в горсовет по результатам экзитпола Савика Шустера.